Laatste wens van stervende Stephanie gaat in vervulling: zoon organiseert diploma-uitreiking in ziekenhuis TTR

10 mei 2018

20u53

Bron: Daily Mail, Fox News 0 De doodzieke Stephanie Northcott uit de Amerikaanse staat Tennessee wilde dolgraag zien hoe haar zoon afstudeerde, maar ze was te zwak om het ziekenhuis te verlaten. Stephanie’s zoon, Dalton Jackson, wist hoe graag zijn moeder bij zijn diploma-uitreiking aanwezig wilde zijn. De jongeman zorgde ervoor dat de laatste wens van zijn stervende moeder toch in vervulling kon gaan: hij organiseerde zijn diploma-uitreiking in het ziekenhuis.

Vier jaar geleden werd Stephanie gediagnosticeerd met kanker. Het betekende opnieuw een rake klap voor de vrouw, die haar dochter Amber in 2012 was verloren aan kanker. Toch wilde Stephanie de moed niet opgeven. Ze zou vechten: voor zichzelf en voor haar zoon Dalton. Nadat Stephanie verschillende behandelingen onderging, hadden de artsen slecht nieuws voor haar. Volgens de dokters was er geen hoop meer. Stephanie moest zich stilaan voorbereiden op haar levenseinde.

Stephanie koesterde nog een laatste wens, maar vreesde dat die nooit zou uitkomen. Ze wilde dolgraag de diploma-uitreiking van haar zoon Dalton bijwonen, maar was te zwak om het ziekenhuis te verlaten. Dalton bedacht echter een plan om zijn moeder te verrassen. Hij contacteerde de directie van zijn school en vroeg of ze zijn diploma-uitreiking niet in het ziekenhuis konden organiseren. Zo zou zijn doodzieke moeder dit belangrijke moment niet missen. (Lees verder onder de foto.)

De school ging akkoord en afgelopen zaterdag was het zover. Nietsvermoedend werd Stephanie naar de kapel van het ziekenhuis gebracht. Toen de deuren opengingen, zag de vrouw haar zoon, familie en vrienden staan. “Zoals je kunt zien Stephanie, dit is een zeer speciale klas en jij hebt een bijzondere zoon”, zei directrice Keef terwijl ze het diploma aan Dalton overhandigde.

Aan het einde van de uitreiking nam Dalton zijn moeder stevig vast. Terwijl hij haar knuffelde, rolden de tranen over zijn wangen. Ook de familie en vrienden van Stephanie waren geëmotioneerd.