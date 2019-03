Laatste wens van doodzieke Amerikaan: een telefoontje van de president David van der Heeden

13 maart 2019

23u56

Bron: AD.nl 0 Een stervende Amerikaan heeft zijn laatste wens in vervulling zien gaan. De 44-jarige Jay Barrett, die leed aan taaislijmziekte en thuis werd verzorgd, kreeg vorige week een opbeurend telefoontje van niemand minder dan Donald Trump. Barrett kon zijn geluk niet op toen de Amerikaanse president hem ‘Jay, jij bent mijn soort man’ toevertrouwde. Vandaag overleed hij.

Jay's zus Bridgette Hoskie, een Democratisch gemeenteraadslid in de stad West Haven in de staat Connecticut, startte op internet een e-mailactie om zijn wens werkelijkheid te maken. Ze schreef het op prijs te stellen als mensen ten behoeve van haar broer massaal het Witte Huis wilden mailen. En dat lukte.



Afgelopen week gaf de president gehoor aan de vele oproepen en pakte eigenhandig de telefoon op om Jay een hart onder de riem te steken. “Dat telefoontje betekende werkelijk alles voor hem”, vertelt Hoskie. “Hij heeft een van de beste weken van zijn leven beleefd.”

‘Door dik en dun’

Barrett, die nooit een echte politieke voorkeur had, stemde in 2008 nog op Barack Obama als president. Achteraf was hij niet zo gecharmeerd van Obama's politieke verrichtingen, waaronder zijn wet voor betaalbare zorg. Hij realiseerde zich feitelijk een Republikein te zijn en viel voor Trumps stijl van campagne voeren.



Later gold dat ook voor Trumps politieke manier van doen. Barrett schrok toen zijn zus de telefoon opnam en hem aan haar broer gaf. “Lieve heer”, was het eerste dat hij uitbracht. "Hallo Jay, ik heb een foto van je gezien en je ziet er goed uit”, antwoordde Trump. “U bent te aardig”, reageerde Jay. “Ik zie er rotslecht uit.’’



De president vroeg de zieke man verder hoe het met hem ging en vertelde hem dat hij een kampioen was, een vechter. “Meneer de president, door dik en dun”, zei Jay tegen Trump over de telefoon. “U weet dat er veel dik is geweest en ook veel dun, maar ik steun u.”