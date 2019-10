Laatste wens ingewilligd: Vietnamveteraan mag op sterfbed afscheid nemen van zijn beste vriend, hondje Patch ADN

22 oktober 2019

12u54

Bron: CNN 1 Een Vietnamveteraan die vorige week in het ziekenhuis werd opgenomen en zijn einde zag naderen, had maar één laatste wens: zijn geliefde hond Patch vaarwel zeggen. Dat lukte uiteindelijk, de foto’s van het aangrijpende moment gaan nu viraal.

John Vincent (69), een voormalige marinier en Vietnamveteraan, werd vorige week in een speciaal veteranenziekenhuis in Albuquerque opgenomen, voor de laatste zorgen op de palliatieve afdeling. John zou niet lang meer leven, misschien heeft hij nog enkele dagen.

Een laatste afscheid

De zestiger had geen familie of vrienden in de buurt. En dus werd zijn 6-jarige hondje Patch noodgedwongen naar de plaatselijke dierenopvang gebracht. De veteraan was er het hart van in en had maar één laatste wens: zijn hondje nog een keer bij zich hebben.



Een palliatief medewerker besloot in actie te schieten en belde naar Adam Ricci van het department dierenwelzijn van de stad. “Het was ook voor ons direct in orde”, zegt Ricci aan CNN. “En dus werkten we samen om alles te regelen.”

Donderdag bracht een team de kleine Patch naar het ziekenhuis voor de emotionele reünie met zijn baasje. Foto’s van het mooie moment tonen de viervoeter op het bed bij John. “Ben je blij om me te zien?”, kirde die. “Ik ben zo blij om jou te zien. Hier is papa.” De wederzijdse liefde tussen de twee was overduidelijk, maar weinig ogen bleven droog in de ziekenhuiskamer.

Nieuw baasje

“We lieten Patch de hele dag achter bij mijnheer Vincent zodat ze een laatste dag samen konden zijn”, klinkt het nog. Daarna ging de viervoeter terug naar de dierenopvang. Sinds het verhaal van de reünie tussen baasje en hond viraal gaat, komt er vanuit heel de VS interesse om het beestje te adopteren. En ja hoor, Patch heeft intussen al een mooie nieuwe thuis gevonden. Hoe het inmiddels met veteraan John is, is niet duidelijk.