Laatste wens doodzieke tiener gaat in vervulling

27 januari 2018

02u17

Bron: WTSP, ABC News, Facebook 1 Net voor zijn achttiende verjaardag kreeg Dustin Snyder te horen dat hij leed aan een zeldzame vorm van kanker, synoviaal sarcoom. Een operatie en chemotherapie mochten niet baten. Ongeveer een jaar na de diagnose en behandeling werd vastgesteld dat de tumor was teruggekeerd en zich had verspreid. Dokters zeiden dat er geen hoop meer voor hem was. Nu bereidt de 19-jarige jongen uit Florida zich voor op het einde. Zijn laatste wens is dat hij in het huwelijksbootje mag stappen met zijn tienerliefde Sierra Siverio.

"Sierra is mijn alles. Ik kan het niet beschrijven wat ze voor me betekent", zegt Dustin aan een lokaal televisiestation. "Ze is erbij geweest van in het begin en ik kan me niet voorstellen ooit met iemand anders te zijn", zegt de jongeman die het voorbije anderhalf jaar tegen zijn ziekte heeft gevochten en momenteel palliatieve zorg krijgt.

Sierra en Dustin leerden mekaar kennen in het zesde leerjaar. Het was liefde op het eerste gezicht. Ze waren toen al een koppeltje voor ze mekaar enkele jaren weer uit het oog verloren. In de loop van het middelbaar kwamen ze weer samen. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk.

Komende zondag zullen ze elkaar het ja-woord geven en dat doen ze met de steun van hun familie en de hele gemeenschap. Dustins zus Brittany startte een Gofundme-campagne om haar broers wens in vervulling te laten gaan. Volgens haar "wil Dustin ontzettend graag trouwen met de vrouw die altijd aan zijn zijde is geweest tijdens al die slapeloze nachten en hem onvoorwaardelijk steunt, wetende dat hij ieder moment kan sterven."

Ondertussen werd er al 13.000 dollar gedoneerd. "Ik kan niet geloven hoeveel mensen ons willen helpen", zegt Dustins moeder Cassandra Fondahn. "Het zijn goede en meelevende mensen."

Het koppel kreeg ook al een huwelijksjurk, een smoking, een fotograaf en ook de zaal cadeau, waar zondag de ceremonie en het feest zullen plaatsvinden.

