Laatste vermisten uit het puin gehaald: officiële dodentol ingestorte brug loopt op tot 43 ADN

19 augustus 2018

11u36

Bron: Belga 0 De lichamen van de laatste drie vermisten zijn uit het puin van de ingestorte snelwegbrug in het Italiaanse Genua gehaald. Dat meldt de Italiaanse nationale brandweer vandaag. De lokale prefectuur bevestigt dat daarmee de officiële dodentol op 43 slachtoffers komt te liggen. De prefectuur publiceerde vanochtend ook een lijst met de namen en nationaliteiten van de slachtoffers.

Een gezin van drie, een Italiaans-Jamaicaans koppel en hun 9-jarige dochter, is geborgen. Hun auto was in de nacht van vrijdag op zaterdag verpletterd teruggevonden. Daarmee zijn de laatste vermisten gevonden. De brandweer stelt wel het gebied te zullen blijven inspecteren om te vermijden dat er iemand onder het puin ligt die niet als vermist is opgegeven.

De Morandi-brug, een 51 jaar oude structuur, stortte dinsdag in. Meer dan 30 auto's en vrachtwagens vielen omlaag van een hoogte van 45 meter. Gisterenavond maakte de afdeling van het nationale ministerie van Binnenlandse Zaken in Genua nog een bevestigde dodentol van 40 bekend. Daarin zat het nachtelijke werk van de brandweer nog niet vervat.



Onder de doden zijn ook vier mensen uit Frankrijk, drie uit Chili, twee uit Albanië, twee uit Roemenië en telkens één uit Colombia en Peru. Negen mensen liggen nog in het ziekenhuis.