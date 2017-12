Laatste 'verboden' peiling Catalonië: separatisten net onder of boven absolute meerderheid TT

13u23

Bron: El Periodico 0 Photo News Een verkiezingsposter voor Oriol Junqueras van de mogelijke winnaar van de verkiezingen ERC. Sinds dit weekend is het Spaanse media verboden nog over peilingen te berichten om het kiesproces voor de Catalaanse stembusgang van morgen niet te beïnvloeden. Dus brengt de Catalaanse krant El Periódico haar ultieme peiling vandaag uit in ... Andorra. De links-separatistische partij ERC zou daarin de grootste worden, en het pro-onafhankelijkheidsblok zou mogelijk net wel of net geen absolute overwinning behalen.

In Spanje mogen er de laatste dagen voor verkiezingen nooit peilingen worden gepubliceerd, maar daar vinden inventieve media altijd wel iets op. Ook deze keer met de Andorrese versie van El Periódico, dat vandaag haar ultieme peiling uitbrengt.

En als die bewaarheid wordt, lijkt er weinig te zullen veranderen in de noordoostelijke Spaanse regio en lijkt de grootste politieke crisis sinds de overgang van de dictatuur naar de democratie nog niet meteen ten einde. Er zouden weliswaar binnen het separatistische en het 'legalistische' blok in het Catalaanse parlement enkele verschuivingen zijn, maar beide kampen zouden ongeveer even groot blijven, en de separatistische partijen zouden net onder of boven de absolute meerderheid van 68 zetels uitkomen.

De huidige regering onder leiding van Carles Puigdemont werd vorige maand door de centrale Spaanse regering afgezet. Maar de partijen die er deel van uitmaakten, zouden volgens deze peiling opnieuw aan zet komen.

Photo News

Winst voor minister in gevangenis

De grootste partij zou de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya - Republikeins links van Catalonië) met 36 tot 37 zetels op de 135. Kopman en afgezet vicepremier Oriol Junqueras zit nog altijd in de cel in Madrid.

De tweede grootste partij in het separatistische kamp zou de lijst Junts per Catalunya van Puigdemont zelf worden, met 26 tot 27 zetels. Samen zouden beide partijen die tot nu de regering vormden zo opnieuw minstens 62 zetels halen, evenveel als nu. De radicaallinkse CUP, ook pro onafhankelijkheid, zou uitkomen op 5 tot 6 zetels. Zo zou het pro-onafhankelijkheidsblok op 67 tot 70 zetels eindigen.

Ook legalistische kamp zonder meerderheid

Aan de zijde van de partijen die tegen onafhankelijkheid zijn, lijkt de zege weggelegd voor de jonge liberale partij Ciudadanos van de charismatische kopvrouw Ines Arrimades. Zij zouden 31 tot 32 zetels binnenhalen. De sociaaldemocraten van de PSC zouden eindigen op 20 tot 21 zetels, de Partido Popular van Spaans premier Rajoy op 4 tot 5. Dit blok zou met 55 tot 58 dus nog verder van een absolute meerderheid verwijderd blijven.

Sleutelrol is in dat geval weggelegd voor het linkse Catalunya en Comú, gelieerd aan de Spaanse Podemos-partij. Zij zijn voorstander van een legaal referendum over onafhankelijkheid.

Photo News Een verkiezingsposter van Ines Arrimades van Ciudadanos.

Er staan morgen 2.702 stembussen in Catalonië. Er kan tussen 9 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds gestemd worden, de eerste resultaten zullen pas later op de avond gekend zijn.