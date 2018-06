Laatste twee grote vluchtelingenkampen in Parijs geëvacueerd

Redactie

04 juni 2018

08u18

Bron: Belga

0

De twee laatste grote vluchtelingenkampen in Parijs worden maandag geëvacueerd. In de twee kampen, beiden in het noorden van de Franse hoofdstad, verblijven samen ruim 1.000 mensen.