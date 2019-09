Laatste reddingspoging in Spaanse regeringsvorming om vervroegde verkiezingen te vermijden PVZ

16 september 2019

17u46

Bron: AFP 0 De Spaanse koning Felipe VI ontvangt sinds vandaag de leiders van partijen die in het parlement zetelen, in een laatste poging om een regering te vormen en te voorkomen dat het land zijn vierde parlementsverkiezingen in vier jaar tijd moet houden.

De uittredende socialistische regeringsleider, Pedro Sanchez, kwam eind april als winnaar uit de bus, maar met 123 van de 350 afgevaardigden behaalde hij niet de absolute meerderheid. Daarom had hij de steun van het extreemlinkse Podemos nodig, dat tot nu toe weigerde.

Onderhandelingen tussen de socialisten en Podemos bevinden zich in een impasse. Podemos wil tot de regering toetreden, maar Sanchez weigert dat en stelt de onderhandeling van een regeringsprogramma voor.

Onthouden stemming

De leider van het liberale Ciudadanos meldt maandag dat hij aan populistische partij Vox voorgesteld heeft zich samen te onthouden van de stemming ter goedkeuring van de afgevaardigden, zodat Sanchez weer aan de macht kan komen. Dat wel onder enkele voorwaarden, zo wil hij onder andere dat de socialist de Catalaanse voorstanders van onafhankelijkheid geen genade schenkt als zij door het Hooggerechtshof veroordeeld worden voor hun rol in de afscheidingspoging van 2017. Tijdens de tweede ronde van de stemming is een gewone meerderheid voldoende, wat betekent dat een onthouding van de twee formaties tot de benoeming van de socialist zou leiden. Indien dit voorstel werkelijk wordt, zou Sanchez niet langer de steun van extreemlinks nodig hebben.

Overleg koning

Het overleg met de koning, dat maandag om 10 uur lokale tijd startte, zal twee dagen duren. Op dinsdag worden de leiders van de grote partijen ontvangen, onder hen Sanchez en de leider van Podemos. Als Sanchez, die er in juli niet in slaagde weer aan de macht te komen, het vertrouwen van de kamer niet voor zich kan winnen vóór 23 september, zullen er op 10 november verkiezingen gehouden worden.

Spanje bevindt zich in een politiek instabiele situatie sinds het tweepartijenstelsel in 2015 in duigen viel toen Podemos en de liberalen van Ciudadanos hun intrede maakten in het parlement. Vox werd bij de laatste verkiezingen verkozen in de Kamer.