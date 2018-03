Laatste rebellen in Oost-Ghouta krijgen van regime 72 uur om te vertrekken Redactie

30 maart 2018

09u08

Bron: dpa 0 De Syrische overheid heeft aan rebellen van Jaish al-Islam vanaf woensdagavond 72 uur gegeven om Douma te verlaten. Dat melden de Syrische media. Douma is de laatste stad in Oost-Ghouta die nog door de rebellen gecontroleerd wordt. De rebellen noemen de deadline een propagandastunt.

De rebellengroep is sinds enkele dagen aan het onderhandelen met Russische vertegenwoordigers. Mohammed Alloush, het hoofd van de politieke afdeling van Jaih al-Islam noemt de deadline "slechts een propagandastunt van het regime om meer uit de onderhandelingen met de Russen te halen".

"We zijn aan het onderhandelen om te blijven of een compromis te vinden. We willen ons land niet verlaten. We zijn de zonen van het land en van de mensen uit de regio. We waren hier al voor de Russische of Iraanse interventies", zei Alloush gisteren. Hij herhaalde de weigering van de groep om verplichte te verhuizen naar Idlib. Die provincie in het noordwesten van het land is in handen van Hayat Tahrir al-Sham, een aan al-Qaida gelinkte groep.

Twee andere rebellengroepen die Oost-Ghouta controleerden, Ahrar al-Sham en Failak al-Rahman, hebben wel al akkoorden gesloten met Rusland om de rebellen en hun families naar Oost-Ghouta over te brengen. Moskou steunt het Syrische regime in zijn strijd tegen de rebellen.

Door de evacuaties van vorige week heeft het regime zijn greep op Oost-Ghouta, een buitenwijk van Damascus, kunnen versterken. De afgelopen weken vonden in de regio hevige gevechten plaats. Duizenden mensen zijn daardoor hun woningen ontvlucht.