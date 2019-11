Laatste overlevende van ramp met zeppelin Hindenburg overleden: “Maandenlang blind door zware brandwonden” Joeri Vlemings

17 november 2019

10u29

Bron: CNN 0 Werner Gustav Doehner is overleden. De 90-jarige was de laatste nog levende passagier van de zeppelin Hindenburg die op 6 mei 1937 net voor de landing boven Lakehurst in New Jersey vuur vatte. 36 mensen kwamen om het leven, 62 overleefden de ramp.

Doehner stierf vorige vrijdag 8 november in een ziekenhuis in Laconia in de Amerikaanse staat New Hampshire, liet zijn zoon, Bernie Doehner, weten. Zijn vader Werner was acht toen die in 1937 meevloog met het luchtschip Hindenburg van Duitsland naar de VS. Met tien uur vertraging zette de zeppelin op 6 mei 1937 in Lakehurst de landing in. Maar dat liep mis. In geen tijd stond de zeppelin plots in lichterlaaie. De vlammen werden aangewakkerd door het zeer brandbare waterstofgas aan boord.

“We stonden dicht bij een raam”, vertelde Werner Doehner twee jaar geleden aan AP. “Mijn moeder greep mijn broer en gooide hem eruit. Ze greep mij, viel achterover, en gooide ook mij eruit. Ze probeerde mijn zus te pakken te krijgen, maar die was te zwaar. Mijn moeder besloot uit de zeppelin te stappen toen die bijna op de grond was.” Werner, zijn oudere broer en zijn moeder overleefden de ramp, zijn vader en zijn zus niet.

“Hij liep blijvende littekens op”, zegt zoon Bernie Doehner. “Een over heel zijn been en hij onderging negen huidtransplantaties. Een van zijn oren was er erg aan toe. Hij was zo erg verbrand dat hij maandenlang blind was.” Werner Doehner bleef getraumatiseerd door de tragedie. Hij moest bijvoorbeeld niet weten van pannenkoeken omdat hij die in het ziekenhuis kreeg, zegt zijn zoon.

Doehner was geboren in het Duitse Darmstadt maar groeide op in Mexico City. Hij trouwde in 1967 en verhuisde in 1984 naar de VS, waar hij tot 1999 als ingenieur werkte.

In de eerste helft van de vorige eeuw waren luchtschepen populair. Sommige waren langer dan twee voetbalvelden. Ze vlogen vaak over oceanen. De Hindenburg was de grootste zeppelin ooit gebouwd en had 72 slaaphutten aan boord, naast eetgelegenheden, een lounge en een bar. De ramp met de Hindenburg maakte een einde aan de commerciële zeppelinvluchten, ook al is er overgeschakeld op niet ontvlambare brandstof.