Laatste mandaat van 5 jaar voor Xi Jinping officieel bevestigd, maar geen opvolger te bespeuren

06u51

Bron: Belga 0 AFP In China heeft het Centraal Comité van de Communistische Partij officieel een nieuw mandaat van vijf jaar gegeven als secretaris-generaal aan Xi Jinping. Daarnaast werden de nieuwe leden van staand comité van het Politbureau, het almachtige uitvoerende orgaan van de partij dat uit 7 leden inclusief de president bestaat, voorgesteld.

Het nieuwe staand comité zal bestaan uit de twee zittende leden president Xi en premier Li Keqiang (62) en vijf nieuwe gezichten: Xi's vertrouweling Li Zhanshu (61), hoofd van de afdeling Organisatie van de partij Zhao Leji (60), Shanghaise partijleider Han Zheng (63), vicepremier Wang Yang (62) en chef ideologie Wang Huning (62).

Opmerkelijk is dat onder de comitéleden geen geschikte opvolger te bekennen is voor president Xi, die in theorie aan zijn laatste ambtstermijn begint. De mannen die hij uitkoos zijn allemaal te oud om in 2022 de fakkel te kunnen overnemen.