Laatste luchthaven van Tripoli bestookt met bommen AW

08 april 2019

18u36

Bron: Belga 0 Ondanks internationale waarschuwingen gaan de gevechten rond de Libische hoofdstad Tripoli onverminderd voort. Afgelopen weekend voerden de troepen van de Libische bevelhebber Khalifa Haftar luchtaanvallen uit op gebouwen in de buurt van de luchthaven Mitiga, de enige nog operationele luchthaven van Tripoli.

Het vliegverkeer werd onderbroken, en de luchthaven werd ontruimd.“Aan reizigers werd gevraagd om de luchthaven te verlaten." Volgens een woordvoerder van de internationaal erkende eenheidsregering was er wel geen rechtstreekse aanval op de luchthaven. Op beelden op sociale media waren rookpluimen te zien boven de start- en landingsbaan. Er zouden wel geen doden zijn gevallen bij de laatste luchtaanvallen.



Sinds het begin van het offensief van maarschalk Khalifa Haftar vorige donderdag, zijn nu al minstens 49 mensen gedood. Hoeveel burgers onder de slachtoffers zijn, is niet bekend. Een woordvoerder van de troepen van Haftar had het tijdens het weekend over 14 gedode soldaten in de eigen rangen.

