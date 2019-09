Laatste lichaam scheepsbrand Californië geborgen KVE

12 september 2019

06u41

Bron: Belga 0 Het lichaam van het laatste vermiste slachtoffer van de brand op een boot voor de kust van Californië is geborgen. Dat hebben de lokale autoriteiten laten weten. Bij de brand kwamen 34 mensen om.

Het commando dat verantwoordelijk is voor de zoek- en bergingsactie is "opgelucht om te kunnen meedelen" dat het lichaam is gelokaliseerd. Dat laat de sheriff van de county Santa Barbara op Twitter weten. "Er wordt nog een DNA-test uitgevoerd om de identiteit van 7 van 34 teruggevonden slachtoffers te achterhalen", klonk het.

Op 1 september brak een brand uit aan boord van het MV Conception-schip, toen de meeste mensen aan boord aan het slapen waren. De boot was uitgevaren voor een uitje van drie dagen onder duikers. De brand op de boot brak uit in de buurt van het eiland Santa Cruz, een populaire plaats bij duikers en zeilers.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De enige overlevenden zijn vijf leden van de bemanning die zich op het dek bevonden, toen het vuur ontstond en die van het brandende vaartuig konden springen.