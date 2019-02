Laatste IS bolwerk in Syrië bijna veroverd AW

14 februari 2019

12u31

Bron: Belga 0 Enkele dagen na de start van een offensief van door Koerden aangevoerde troepen, is het grootste deel van het laatste bastion van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in Syrië veroverd.

De resterende jihadisten leveren verwoed verzet in Baghuz en hebben zich overal verschanst, mengen zich onder de bevolking en zetten kamikazes in tegen de oprukkende Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Dat meldde het Syrische Observatorium voor Mensenrechten (SOHR).



Beelden van activisten bevestigen dat de extremisten zijn teruggedrongen naar een zone van zowat een vierkante kilometer in het oosten van het dorp. Zaterdag waren de Koerden met luchtsteun van een door de VS aangevoerde internationale coalitie, een offensief begonnen. Zo willen ze IS uit het laatste gebied dat de groep nog controleert in de oostelijke provincie Deir ez-Zor verdrijven.

Boobytraps en kamikazes

Toch verloopt de opmars van de SDF-troepen volgens commandant Adnan Afrin moeizaam. Dat is omdat IS overal boobytraps heeft verborgen en telkens opnieuw kamikazes, ook vrouwen, op hen afstuurt. IS lijkt zich tot op de laatste minuut hevig te verzetten.

Volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten hadden woensdag 240 IS-strijders zich overgegeven aan de Koerdische troepen. Ze werden gevangengenomen en voor verhoor meegenomen. In Baghuz zouden nog honderden jihadisten zich verschansen, onder hen veel uit Europa. De afgelopen dagen slaagden honderden burgers erin uit Baghuz weg te vluchten.

