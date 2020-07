Exclusief voor abonnees Laatste grote naziproces: Bruno Dey was klein radertje in de nazimachine, maar “de zondebokken moeten bij naam worden genoemd” Sterre Lindhout

23 juli 2020

16u51

Bron: de Volkskrant 0 Voormalig concentratiekampbewaker Bruno Dey, die donderdag twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg, was waarschijnlijk maar een piepklein radertje in de nazimachine. De uitspraak van de Duitse rechter moet worden gezien in het licht van de oplevende discriminatie in Europa, menen de advocaten van de nabestaanden.

Meer dan 75 jaar geleden deed Bruno Dey dienst als Wehrmachtsoldaat op de wachttorens van kamp Stutthof, in de buurt van de nu Poolse stad Gdansk. Ondertussen is hij 94 jaar, maar de rechter die donderdag uitspraak doet over de voormalige concentratiekampbewaker is een jeugdrechter. Bruno Dey was namelijk 17 jaar destijds, dus minderjarig. Hij kwam in de bewaking terecht omdat hij niet geschikt was bevonden voor het front vanwege een hartklepafwijking.

