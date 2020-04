Laatste ebolapatiënt in Congo ontslagen uit ziekenhuis, maar nog een andere op de vlucht ADN

26 april 2020

23u08

Bron: Belga 0 In het oosten van Congo heeft de laatste patiënt die met het ebolavirus was besmet, het ziekenhuis mogen verlaten. De autoriteiten zoeken er wel nog een andere patiënt die is weggevlucht, waardoor het officiële einde van de epidemie is vertraagd.

Een zevenjarig meisje verliet zondag het ebolabehandelingscentrum van Beni, waar ze op 13 april was opgenomen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) was ze de laatste patiënt. "Voor de zevende dag op rij is er geen enkel nieuw geval bevestigd van het ebolavirus", aldus de WHO zaterdag al.

Voortvluchtige

De gezondheidsautoriteiten kunnen nog niet beginnen aftellen naar het einde van de epidemie. Congo kan pas ebolavrij worden verklaard als er zeker 42 dagen - of drie keer de maximale duur van de incubatieperiode van ebola - geen nieuwe besmettingen opduiken.



"We zullen de 42 dagen beginnen tellen vanaf het moment dat de ontsnapte is gevonden, die zich aan de reactieteams onttrok", aldus de viceburgemeester van Beni, Modeste Bakwanamaha. Hij lanceerde een oproep aan de naasten van de voortvluchtige: "Dat de familie die haar onderdak geeft, zichzelf zegt verantwoordelijk te zijn voor het ongeluk van Beni en de provincie Noord-Kivu.”

De ebola-epidemie brak in de zomer van 2018 uit. Sindsdien eiste de ziekte zeker 2.270 levens in Congo. Op maandag 13 april stond Congo op het punt het einde van de epidemie uit te roepen. De autoriteiten stelden echter een nieuw geval vast op vrijdag 10 april.

Coronavirus

Congo registreerde ook in totaal 442 gevallen van COVID-19, onder wie 28 sterfgevallen, sinds 10 maart. Vijf gevallen zijn opgetekend in Noord-Kivu, van wie twee in Beni. Iedereen uit die provincie is genezen verklaard.

