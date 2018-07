Laatste drie vermiste Belgen in Griekenland zijn ongedeerd mvdb

Bron: Belga 0 De laatste drie Belgen naar wie Buitenlandse Zaken nog op zoek was na de hevige bosbranden in Griekenland, zijn ongedeerd. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders laten weten via Twitter.

"De laatste drie Belgen naar wie we op zoek waren, zijn gelukkig ook ongedeerd", tweet de minister. "Ik dank de Griekse overheid en het team van onze ambassade in Athene voor hun werk."

Het ging om drie landgenoten die in de getroffen regio wonen. Gisteren kreeg de FOD Buitenlandse Zaken al goed nieuws van twee andere Belgen in de streek.

Bij de hevige bosbranden is één landgenoot om het leven gekomen. Het gaat om een 63-jarige Vlaamse man die samen met zijn zoon op vakantie was in een hotel in Mati, dat maandagnacht geëvacueerd werd.

Bij de zware bosbranden aan de oostkust van Athene vielen minstens 79 doden. De lokale autoriteiten blijven zoeken naar vermiste slachtoffers, onder meer in Mati en in Kokkino Limanaki, een wijk van de havenstad Rafina.

