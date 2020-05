Laatste door Britten onderschepte nazibericht over militaire radio 75 jaar na V-dag vrijgegeven Joeri Vlemings

08 mei 2020

Bron: BBC 0 Exact 75 jaar geleden was het VE-day of ‘Victory in Europe Day’. De Duitse nazi’s gaven zich op 8 mei 1945 onvoorwaardelijk over en zo kwam er een einde aan de gruwel van de Tweede Wereldoorlog. Ter gelegenheid van die 75ste verjaardag is het laatste radiobericht van de Duitsers vrijgegeven dat de Britten konden onderscheppen.

Bletchley Park is een landgoed in Zuid-Engeland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vestigden de codebrekers van de Britse inlichtingendienst er zich. Hun taak was om de codes te kraken van de onderschepte berichten die de vijand over de militaire radio verspreidde. Hun bekendste exploot is iets wat onmogelijk leek: het kraken van de codes van Enigma, de codeermachine van de Wehrmacht. Aangenomen wordt dat het werk van Bletchley Park de oorlog vroegtijdig tot een einde kon brengen en zo heel wat mensenlevens heeft gered. In de lente van 1945 telde de organisatie bijna 9.000 personeelsleden van wie de meesten vrouwen waren.

De laatste berichten van de nazi’s werden op 7 mei 1945 verzonden. De operator van dienst nam afscheid van collega’s die nog eventueel aan het luisteren waren. Om 7u35 op 7 mei klonk de boodschap van ene luitenant Kunkel: “Britse troepen zijn Cuxhaven binnengevallen op 6 mei om 14 uur. Vanaf nu stopt alle radioverkeer. Ik wens jullie allemaal het beste.” Onmiddellijk kwam het antwoord: “We sluiten voor altijd af, het beste nog, tot ziens”. De ondertekende Duitsland de officiële overgave, een dag die de geschiedenis inging als VE-day.

Het bewuste Duitse radionetwerk kreeg de codenaam BROWN. Het had zich in 1944 verspreid over heel Europa en verzond informatie over de ontwikkeling van experimentele wapens. Een jaar later was het dus afgelopen.

De Britse organisatie die Bletchley Park opvolgde, heet GCHQ. Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van VE-day gaf GCHQ ook nog een eerdere onderschepte naziboodschap vrij. Die kwam van een Duitse soldaat aan de Deense kust. Hij vroeg naar sigaretten over de radio. “Geen sigaretten hier”, was het antwoord.

Dit materiaal wordt momenteel gedigitaliseerd waarna het volledig openbaar zal worden gemaakt. “Deze transcripties geven ons een klein inzicht in de echte mensen achter de oorlogsmachine”, aldus geschiedkundige van GCHQ, Tony Comer.

Helen Andrews begon al op haar 17de te werken voor Bletchley Park. Vandaag is ze 94 en woont ze in Chelsea. Ze herinnert zich VE-day nog goed. “Een kerel kwam de kamer binnen waar we aan het werk waren en zei: ‘Het is allemaal voorbij. Ze hebben zich overgegeven’.” Andrews feestte mee, tot op Trafalgar Square in Londen, waar er gedanst en in de fonteinen gesprongen werd. De volgende dag ging ze weer gewoon aan het werk. 70 jaar lang zweeg ze over wat ze precies deed.