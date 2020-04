Laatste deel nieuwe brug Genua op zijn plaats gezet SPS

28 april 2020

13u58

Bron: Belga 0 Het laatste deel van een nieuwe brug in Genua, gebouwd na het instorten van de snelweg in 2018 met tientallen doden tot gevolg, is vandaag op zijn plaats gezet. Eind juni, begin juli gaat de brug naar verwachting weer open voor het verkeer. De vermaarde architect Renzo Piano, onder meer bekend van het Centre Pompidou, maakte het ontwerp van de nieuwe brug.

De snelwegbrug verbindt het westelijke en het oostelijke deel van de Italiaanse havenstad met elkaar. Burgemeester Marco Bucci zei verheugd te zijn. "Vandaag vieren we de hereniging van de stad", zei hij. De nieuwe brug is 1.067 meter lang. Er is 17.500 ton staal in verwerkt. De operatie werd begroet door het geluid van sirenes van de scheepswerf en schepen die voor anker lagen. Ook enkele bedrijven lieten hun sirenes loeien.

Nadat het laatste deel van het dek is aangebracht, moeten de rijwegen nog worden geasfalteerd en moeten onder andere de verlichting en verkeersregelsystemen worden geïnstalleerd. De bouwwerkzaamheden aan het viaduct zijn ondanks de coronacrisis dag en nacht doorgegaan.

De Morandibrug stortte in tijdens hevige regenval op 14 augustus 2018, waarbij tientallen auto's en enkele vrachtwagens op de onderliggende spoorwegen terechtkwamen en 43 mensen om het leven kwamen.

Premier Giuseppe Conte zei in januari dat de brug instortte door "ernstige en onvergeeflijke nalatigheid". Eerder zei de premier dat de exploitant van de brug, Autostrade per l'Italia, verantwoordelijk was voor de ramp. De onderneming ontkent fouten te hebben gemaakt. De uitbater stelde wel een half miljard euro beschikbaar voor de afwikkeling van de ramp.