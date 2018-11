Laatste boodschap van burgemeester uit Utah die omkwam tijdens militaire missie in Afghanistan: “Ga stemmen” jv

06 november 2018

11u34

Bron: New York Post, Aljazeera 0 Majoor Brent Taylor van de Utah National Guard - tevens burgemeester, echtgenoot en vader van zeven kinderen - kwam dit weekend in Afghanistan om het leven. Zijn laatste wens was dat alle Amerikanen zouden gaan stemmen vandaag tijdens de midterms. De 39-jarige Taylor was erg geliefd. Een Afghaanse officier stuurde een emotionele brief naar Taylors vrouw om zijn medeleven uit te drukken. Vandaag zou zijn lichaam gerepatrieerd worden.

Brent Taylor was ‘mayor’ en ‘major’ in het Engels: burgemeester van North Ogden in Utah en majoor bij de National Guard van het Amerikaanse leger, een onderdeel van de reservestrijdkrachten, in Taylors geval van de staat Utah. In die laatste hoedanigheid werd hij zaterdag in de hoofdstad Kabul doodgeschoten door een Afghaanse soldaat. Taylor had een jaar verlof genomen als burgemeester van North Ogden om in Afghanistan Afghaanse commando’s te gaan trainen. Het was er zijn tweede missie. Hij had er ook al twee in Irak opzitten.

In zijn laatste Facebookpost bejubelde Brent Taylor de moed van vier miljoen Afghanen die op 20 oktober naar de stembus trokken voor de eerste parlementaire verkiezingen in acht jaar in het door oorlog geteisterde land, “ondanks de dodelijke aanvallen en uitdagingen”. Hij voegde eraan toe dat er heel wat mensen gesneuveld zijn om “momenten zoals deze mogelijk te maken”. Hij legde ook een link naar zijn eigen land: “Nu de VS zich opmaakt voor onze eigen verkiezingen, hoop ik dat iedereen thuis zijn of haar kostbaar recht om te stemmen zal uitoefenen.” Hij voegde eraan toe: “Dat we, of nu de Republikeinen of de Democraten winnen, niet vergeten dat we als Amerikanen veel meer hebben dat ons bindt dan dat ons scheidt.” Het bericht dateert van 28 oktober, een week voor zijn dood.

Brent Taylor laat zijn vrouw Jennie en hun zeven kinderen (allen tussen 11 maanden en 13 jaar) na. Een Afghaanse piloot die samen met hem diende stuurde de Taylors een emotionele brief met condoleances. “Zeg aan zijn kinderen dat hun vader een liefhebbende, zorgzame en medelevende man was, wiens leven niet alleen zinvol was maar ook inspirerend”, schreef majoor Abdul Rahman Rahmani. “Hij stierf op onze bodem, maar hij stierf voor het succes van vrijheid en democratie in onze beide landen.” Rahmani kende Taylor maar een korte periode. Toch leerde hij naar eigen zeggen een waardevolle les van hem: “Familie is niet zomaar iets, het is alles”.

Mis vannacht niets van de eerste belangrijke test voor president Trump: volg de midterms op de HLN-liveblog.

Dear Mrs. Taylor,

Maj Taylor was my friend. I wrote this letter for his family.

I hope this little contribution eases your pain.



Note: this letter was sent to his physical add by one my American mentors. I tried to email too but I failed to find her email. pic.twitter.com/28nH7o4W6D Abdul Rahman Rahmani(@ rahmanrahmanee) link

Meer over Brent Taylor

politiek