Laatste beroepsmogelijkheid Oscar Pistorius afgewezen

09 april 2018

17u49

Het Zuid-Afrikaanse Grondwettelijk Hof heeft een definitief punt gezet achter de gerechtelijke procedures die Oscar Pistorius heeft aangewend in zijn zaak. De paralympische atleet, die dertien jaar cel uitzit wegens moord op zijn vriendin, had in december vorig jaar bij het Grondwettelijk Hof een aanvraag ingediend om in beroep te gaan tegen een uitspraak van het hof van beroep, maar die aanvraag is afgewezen.

Op Valentijnsdag 2013 had Pistorius zijn vriendin en mannequin Reeva Steenkamp met vier schoten omgebracht in zijn ultrabeveiligde woning in Pretoria. Hij heeft altijd gezegd te hebben gedacht dat er achter de badkamerdeur, waardoor hij schoot, een inbreker was.

In eerste instantie werd Pistorius veroordeeld tot zes jaar cel, maar daartegen was het parket in beroep gegaan. De vroegere ster van de atletiekstadions, aan twee benen geamputeerd, hoorde eind vorig jaar in beroep zijn celstraf stijgen naar dertien jaar en vijf maanden. Op zijn beurt wendde Pistorius zijn enige resterende beroepsmogelijkheid aan, bij het Grondwettelijk Hof. De atleet noemt zijn straf unfair en zei dat tijdens zijn laatste proces aan materiële feiten is voorbijgegaan.

Het Grondwettelijk Hof heeft de laatste hoop voor 'Blade Runner' nu de grond in geboord. "De aanvraag werd afgewezen omdat ze geen betrekking heeft op dit hof", zo luidt het in een arrest van 28 maart, dat vandaag pas vrijgegeven werd. Het Zuid-Afrikaanse parket-generaal heeft intussen bevestigd dat alle beroepsmogelijkheden voor Pistorius nu uitgeput zijn.

Pistorius zit momenteel zijn straf uit in de speciaal voor gehandicapten aangepaste gevangenis van Atteridgeville nabij Pretoria.