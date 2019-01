Laatste Belgische militairen terug thuis van strijd tegen IS kg

04 januari 2019

20u47

Bron: Belga 0 Een dertigtal Belgische militairen is vandaag teruggekeerd uit Jordanië. Daarmee valt het doek over meer dan vier jaar Belgische deelname aan Desert Falcon, de operatie van de internationale coalitie die de strijd aanbond met Islamitische Staat in Syrië en Irak.

De militairen landden vanmiddag op de militaire luchthaven van Melsbroek, zo deelde de persdienst van het ministerie van Defensie mee. Ze verzorgden de bewaking van een Nederlands F-16-detachement op de luchtmachtbasis van Mufaq Salti in Jordanië, zo'n honderd kilometer van de hoofdstad Amman. De Nederlandse F-16's waren woensdag al teruggekeerd.

Coalitie in strijd tegen IS

België stapte in 2014 in de coalitie die de Verenigde Staten op de been hadden gebracht om Islamitische Staat te bestrijden. De radicale islamistische terreurgroep had toen tijdens een blitzoffensief grote delen van het grondgebied van Irak en Syrië veroverd. België stuurde eind september van dat jaar zes gevechtsvliegtuigen naar Jordanië, gevolgd door Nederland.



Omdat beide landen met budgettaire limieten werden geconfronteerd, werd vanaf 2015 een rotatiesysteem van kracht, waarbij om beurt het ene land de vliegtuigen leverde en het andere land instond voor de bescherming van het detachement op de grond.

991 missies uitgevoerd

De Belgische F-16's waren actief van oktober 2014 tot midden 2015 en dan nog eens van juli 2016 tot eind december 2017. Ze voerden 991 missies uit, werkten 9.500 vluchturen af en dropten bijna duizend "intelligente" bommen zonder burgerslachtoffers te maken, zo stelt het ministerie. In totaal waren de Belgen goed voor ongeveer 5 procent van de luchtmissies van de coalitie.



Verscheidene landen trokken zich intussen terug uit het strijdtoneel in het Midden-Oosten. Frankrijk daarentegen blijft aanwezig in de regio. Zo voerden Rafale-vliegtuigen in de week van 26 december tot 3 januari nog vijf aanvallen uit op doelwitten in Syrië, dit ter ondersteuning van de door Koerdische YPG-milities aangevoerde Syrische Democratische Strijdkrachten.