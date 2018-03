Laatste Argentijnse dictator Reynaldo Bignone overleden in gevangenschap sam

07 maart 2018

23u22 0 De laatste Argentijnse dictator Reynaldo Bignone is op 90-jarige leeftijd overleden in de gevangenis . Hij werd in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie aan een heupfractuur, maar stierf aan een hartfalen, aldus Argentijnse media.

De generaal bestuurde het Zuid-Amerikaanse land als de facto staatsleider na de nederlaag van Argentinië in de Falklandoorlog tegen Groot-Brittannië van juli 1982 tot december 1983. Hij leidde de overgang van de dictatuur naar de democratie, riep verkiezingen uit en droeg dan de macht over aan de democratisch verkozen president Rául Alfonsín.

Bignone moest zich net als andere hoge officieren in 1985 voor de rechtbank verantwoorden wegen schendingen van de mensenrechten, maar kwam op 28 december 1990 vrij na een presidentieel pardon van Carlos Menem.

Gevangenis

Na de annulering van de amnestiewetten in 2005 door president Nestor Kirchner, veroordeelde de Argentijnse justitie opnieuw een resem topfiguren uit de dictatuur. Bignone werd in 2010 veroordeeld tot 25 jaar cel voor zijn rol in de Guerra Sucia of de 'vuile oorlog' in Argentinië, en in 2016 nog eens tot 20 jaar voor zijn betrokkenheid bij de moorden op linkse dissidenten in de Operatie Condor.

De dictatuur in Argentinië duurde van 1976 tot 1983. Bijna 30.000 mensen, onder hen ook kinderen, verdwenen toen spoorloos volgens cijfers van mensenrechtenorganisaties. Tegenstanders van het regime werden gefolterd en ook uit vliegtuigen gegooid.

