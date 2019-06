Laatst overlevende (96) vernietigingskamp Sobibor overleden



06 juni 2019

08u50

Bron: ANP 0 Semion Rosenfeld, de "laatst bekende overlevende" van het nazi-vernietigingskamp Sobibor, is op 96-jarige leeftijd gestorven in een rusthuis in Tel Aviv, zei het semi-gouvernementele Joodse Agentschap maandag.

“Semion vocht met het Rode Leger tegen de nazi's en werd als krijgsgevangene naar het vernietigingskamp Sobibor gestuurd", zei Isaac Herzog van het agentschap in een verklaring



De Joodse soldaat, geboren in Oekraïne, was één van de meer dan vijftig kampgevangenen uit Sobibor die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd, volgens het Israëlische Yad Vashem Holocaust-herdenkingscentrum.



Ongeveer 250.000 Europese Joden kwamen om in kamp Sobibor, dat zich bevond in het door de nazi's bezette Polen, tussen mei 1942 en de zomer van 1943. Onder hen waren ruim 34.000 Nederlandse Joden.



Tijdens de beroemde, en later verfilmde, opstand ontsnapten in oktober 1943 bijna driehonderd gevangenen uit Sobibor, onder wie Rosenfeld. Bijna 170 van hen werden gevangengenomen en doodgeschoten. Rosenfeld keerde terug naar het Rode Leger. Na de oorlog keerde hij terug naar Oekraïne. In 1990 emigreerde hij naar Israël. De nazi's hebben Sobibor gesloopt om elk spoor van het kamp uit te wissen.

