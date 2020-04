Laat afgekondigde lockdown leidt tot massale paniekaankopen in Turkse steden ES

11 april 2020

17u25

De aangekondigde lockdown in 31 Turkse steden, heeft vrijdagavond op verschillende plaatsen tot onrust geleid. Mensen gingen massaal de deur uit om in laatste instantie nog aankopen te kunnen doen. Vandaag lijkt de rust weergekeerd.

Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken had vrijdag bekendgemaakt dat er zaterdag en zondag een lockdown zou gelden in 31 steden. Onder meer de inwoners van Ankara, Istanboel en Izmir moeten 48 uur binnen blijven, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Nauwelijks twee uur op voorhand

De beslissing leidde tot heel wat ophef, vooral omdat de lockdown werd aangekondigd nauwelijks twee uur voordat de maatregel van kracht werd. Het gevolg was dat in Istanboel en verschillende andere steden mensen nog massaal de deur uitgingen voor paniekaankopen. Enkele minuten na de aankondiging stonden er al lange rijen bij supermarkten, bakkerijen en buurtwinkels. Heel wat burgers vergaten in alle haast ook dat ze verplicht zijn een mondmasker te dragen in de winkels.

Op sociaalnetwerksites wordt intussen kritiek geuit op de aanpak van de regering. Door de drukte aan de winkels werd het positief effect van de maatregel ongedaan gemaakt, zo klinkt het.

Minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu heeft nu opgeroepen om de kalmte te bewaren en om "gedrag te vermijden dat leidt tot een vermindering van de 'social distance'".

Opnieuw rustig

Zaterdag is de rust weergekeerd. In de metropool Istanboel lijken de maatregelen grotendeels te worden nageleefd. Op tv-beelden is te zien dat dit ook in de andere steden het geval is.

Het is niet duidelijk waarom de Turkse regering plots de beperkingen heeft opgelegd. Het land had wel al eerder maatregelen getroffen om het virus te beteugelen, maar die gingen veel minder ver dan de maatregelen in de meeste andere landen.

