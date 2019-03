Laagste werkloosheidsgraad in EU sinds 2000 ttr

01 maart 2019

11u55

De werkloosheidsgraad in de Europese Unie is in januari uitgekomen op 6,5 procent, een daling op zowel maand- als jaarbasis (6,6 procent in december en 7,2 procent in januari 2018). Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Volgens het Europese statistiekbureau gaat het om de laagste werkloosheidsgraad sinds het begin van de maandelijkse statistieken in januari 2000.

In de eurozone bedroeg de werkloosheidsgraad in januari van dit jaar 7,8 procent, stabiel in vergelijking met december 2018 en een daling ten opzichte van de 8,6 procent in januari vorig jaar. Dat is nog steeds het laagste niveau sinds oktober 2008.

Concreet waren volgens Eurostat 16,2 miljoen mensen werkloos in de Europese Unie in januari. In de eurozone waren dat er 12,8 miljoen.



Tsjechië (2,1 procent) en Duitsland (3,2 procent) tekenden de laagste werkloosheidsgraad op tijdens de eerste maand van 2019. In Griekenland (18,5 procent in november 2018), Spanje (14,1 procent) en Italië (10,5 procent) was de werkloosheid het hoogst.