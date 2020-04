Laagste aantal nieuwe coronadoden in Italië in twee weken tijd, tweede dag op rij daling in Frankrijk KVE

05 april 2020

21u35

Bron: ANP, Belga 3 In Italië is zondag het laagste aantal nieuwe coronadoden gemeld in twee weken tijd. In 24 uur werden 525 sterfgevallen geregistreerd, aldus de autoriteiten. Zaterdag ging het nog om 681 nieuwe doden. In totaal zijn in Italië nu 15.887 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Nergens ter wereld waren het er zoveel.

"Dit is goed nieuws, maar onze waakzaamheid mag niet verslappen", zei regeringsfunctionaris Angelo Borrelli. Dat er in Italië op een dag relatief zo weinig doden werden gemeld, was voor het laatst op 19 maart. Toen werden 427 nieuwe sterfgevallen bekendgemaakt.

Ook werd zondag bekend dat het aantal niet-kritische coronapatiënten in Italiaanse ziekenhuizen voor het eerst was gedaald, van 29.010 patiënten zaterdag naar 28.949 op zondag. Ook het aantal mensen dat wel kritiek is, zakte voor de tweede dag op rij: van 3.994 op zaterdag naar 3.977 een dag later.

Bijna 130.000 personen raakten tot nu toe besmet.

Aantal coronadoden in Frankrijk opnieuw gedaald

In Frankrijk zijn de voorbije 24 uur 357 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Dat heeft de algemene directie van Volksgezondheid (DGS) zondagavond gemeld. Het is de laagste dagelijkse dodentol in een week.

In totaal betreuren onze zuiderburen nu 8.078 mensenlevens sinds het begin van de epidemie. Er stierven 5.889 mensen in de ziekenhuizen en 2.189 in rusthuizen en andere medisch-sociale centra.

Op de afdelingen intensieve zorgen kwamen er 140 patiënten bij, een saldo dat “positief blijft maar geleidelijk vermindert”, zo stelt de algemene directie in een mededeling. In totaal liggen in Frankrijk 6.978 mensen op intensieve zorgen.

Hoewel een aantal indicatoren in gunstige richting lijkt te evolueren, bevestigen de statistieken volgens DGS dat “de epidemie zich doorzet in ons land en nog steeds hard toeslaat”. Zo is het totale aantal gehospitaliseerden met 748 toegenomen tot 28.891. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat ook steeds meer mensen het ziekenhuis mogen verlaten.

Lees ook:

RECONSTRUCTIE. Hoe het coronavirus zo lang een gewone griep kon blijven (+)

Meer over Frankrijk

Italië

gezondheid

DGS