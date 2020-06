Laagste aantal coronabesmettingen op dagbasis in Italië sinds eind februari JTO

01 juni 2020

20u17

Bron: Belga 0 De coronacijfers in Italië blijven de goede kant uitgaan. De voorbije 24 uur werden 178 nieuwe besmettingen met het virus geregistreerd. Dat is het laagste aantal op dagbasis sinds 26 februari, zo heeft de Civiele Bescherming vandaag bekendgemaakt.

Er kwamen 60 nieuwe sterfgevallen bij, ook een daling vergeleken met het gemiddelde van de voorbije dagen. Op het hoogtepunt van de epidemie in maart stierven in Italië elke dag bijna 1.000 mensen.

De cijfers zijn bemoedigend, twee dagen voor het land opnieuw de grenzen openstelt voor Europese toeristen. Die moeten bij aankomst in Italië niet langer twee weken in quarantaine. Ook de Italianen zelf mogen weer vrij tussen hun twintig regio's reizen. Dat was voorlopig enkel in uitzonderlijke gevallen toegestaan.

Italië reageerde op de pandemie van het coronavirus met een bijzonder harde lockdown. Die is intussen al danig teruggeschroefd, maar er gelden nog altijd contactbeperkingen en strenge hygiënische regels. Dankzij deze maatregelen neemt het virus merkbaar af in kracht.