Laagste aantal asielaanvragen in EU in tien jaar door corona YV

10 juni 2020

11u20

Het aantal asielaanvragen in de EU is in april tot het laagste niveau van de afgelopen tien jaar gedaald. Vluchtelingen kregen doordat de Europese landen in maart hun grenzen sloten door het coronavirus, nauwelijks meer toegang tot de EU. Veel lidstaten hadden hun aanvragensysteem bovendien tijdelijk opgeschort.

Door de maatregelen viel het aantal verzoeken in april terug met 86 procent in vergelijking met februari, van 61.421 tot 8.730, stelt het Europese asielagentschap EASO na vragen van persbureau Reuters. In maart was het aantal al met 44 procent gedaald ten opzichte van februari, voor de lockdown in veel EU-landen.

Volgens EASO-directeur Nina Gregori is de coronacrisis een extra complicatie voor mensen die geweld en vervolging ontvluchten en hun heil in Europa zoeken. Niet alleen zijn alle EU-buitengrenzen gesloten voor burgers van buiten de EU, ook garanderen Italië en Malta niet dat ze boten met asielzoekers tot hun havens toelaten in verband met het coronavirus. Dit jaar hebben tot nu toe vooral mensen uit Syrië, Afghanen, Venezolanen en Colombianen een asielverzoek in een EU-land ingediend.

Nieuwe stroom asielzoekers

Vorige maand waarschuwde EASO de EU dat de coronacrisis op termijn kan leiden tot een nieuwe stroom asielzoekers naar de EU. Het virus kan een ontwrichtende werking hebben op ontwikkelingslanden die daardoor mogelijk te maken krijgen met voedseltekorten of een verslechterende veiligheidssituatie. Dat zou ertoe kunnen leiden dat meer mensen besluiten te migreren, stelt EASO.