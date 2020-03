LA laat gevangenen vrij en sluit er minder op in strijd tegen coronavirus Joeri Vlemings

17 maart 2020

10u42

Bron: NBC News 0 De sheriff van Los Angeles County heeft de gevangenispopulatie sinds eind vorige maand met meer dan 600 teruggedrongen. Hij doet dat om de criminelen die in de cel zitten te beschermen tegen het coronavirus.

Sheriff Alex Villanueva had eind februari 17.076 misdadigers achter slot en grendel zitten en nu nog 16.459. Met opzet liet hij het aantal dalen door gevangenen die nog minder dan 30 dagen cel moesten uitzitten, al vrij te laten. En ook door kleinere criminelen minder snel op te sluiten. Villanueva zei dat de gevangenispopulatie een erg kwetsbare groep is en dat hij die wil beschermen tegen blootstelling aan het gevreesde coronavirus. Normaal zijn er dagelijks zo’n 300 arrestaties in de regio, maar dat aantal is teruggebracht naar 60.

Er werden nog geen besmettingen vastgesteld in de gevangenissen van LA. Negen gedetineerden verblijven wel in isolatie in een gesloten centrum. In de Men’s Central Jail zitten 21 gevangenen in quarantaine, in de Twin Towers Correctional Facility vijf. Van iedereen die een gevangenis binnengaat, wordt de lichaamstemperatuur gemeten.

Volgens de vakbond American Civil Liberties is de daling van 600 gevangenen “een begin maar lang niet voldoende”. Ze vragen Villanueva om iedereen vrij te laten die geen fysieke bedreiging vormt voor de bevolking.

In Los Angeles County, met als belangrijkste steden Los Angeles, Compton, Beverly Hills en Long Beach, zijn er officieel 94 coronagevallen vastgesteld. Eén patiënt overleed. Alle vakanties van het personeel dat onder Alex Villanueva valt, zijn ingetrokken tot eind april.

Lees ook: Duizenden wetenschappers werken aan middel tegen Covid-19: “De strijd is losgebarsten: het is nu allen tegen één” (+)