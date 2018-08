LA betaalt veertien miljoen dollar aan nabestaanden man die gedood werd door politie jv

29 augustus 2018

09u14

Bron: afp 0 Het district Los Angeles, in de Amerikaanse staat Californië, gaat een bedrag van 14,35 miljoen dollar (12,3 miljoen euro) uitbetalen aan de familieleden van een man die per vergissing gedood werd door de politie. Dat heeft de advocaat van de familie meegedeeld.

De schikking tussen LA en de nabestaanden van Frank Mendoza werd al eerder dit jaar bereikt, maar er werd nu pas bekendgemaakt om welk bedrag het gaat.

Frank Mendoza (54) werd op 1 augustus 2014 doodgeschoten bij een politieoperatie die aan zijn huis in Pico Rivera plaatsvond. De 24-jarige crimineel Cedric Ramirez was die dag namelijk de woning van Mendoza binnengedrongen, bij een poging om aan de politie te ontsnappen.

Toen Mendoza het huis verliet, werd hij onmiddellijk neergeknald door een agent, die hem verkeerdelijk voor de crimineel had aangezien. Hij kreeg een kogel in het hoofd en in het been. Hij overleed ter plaatse.

Meer over Frank Mendoza