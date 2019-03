Kwetsend spandoek en poppen aan moskee in Den Haag is “een aanslag op de hele moslimwereld” bvb

Bron: Belga 0 Tegen de gevel van de As-Soennah-moskee in de Nederlandse stad Den Haag is vanmorgen een spandoek geplaatst met daarop beledigende teksten aan het adres van de profeet Mohammed. Naast het spandoek was een etalagepop in Arabische kleding, half ontbloot en voorzien van baard, met in het kruis een babypop geplaatst.

Een woordvoerder van de Stichting as-Soennah meldde dat er tientallen gelovigen in de moskee aanwezig waren voor het ochtendgebed, toen de poppen en het spandoek werden neergezet. "Op bewakingsbeelden is te zien dat de poppen en het spandoek omstreeks kwart over vijf zijn geplaatst", zegt Abdelhamid Taheri, bestuursvoorzitter van de Stichting as-Soennah. Het incident was kort voordat kinderen koranonderwijs zouden volgen.

"Dit is geen aanval op alleen onze moskee, maar een aanslag op de hele moslimwereld", vertelt Taheri. "Het ochtendgebed was net aan de gang. Pas toen de moskeebezoekers naar buiten gingen, zagen ze de poppen en de teksten." Taheri wijst met een beschuldigende vinger naar rechts-extremisten. Op het spandoek is onder meer 'de Koran is vergif' te lezen. De omroep NOS meldt dat ook 'Profeet Mohammed kinderneuker' op het spandoek staat.

De politie meldt dat ze met met de Stichting as-Soennah contact heeft gehad over het incident en dat ze de zaak onderzoekt. Taheri zegt nog niet te weten of hij aangifte gaat doen. "De politie in de wijk doet haar best, maar ik heb weinig vertrouwen in het openbaar ministerie. Aangiften bij eerdere aanvallen op onze moskee hebben nooit iets opgeleverd." Volgens hem wordt er door de verantwoordelijke autoriteiten te weinig opgetreden tegen moslimhaat.

Burgemeester Pauline Krikke reageerde "met afschuw". "In Den Haag hebben we het recht met elkaar van mening te verschillen, maar wel binnen de kaders van de wet en met respect voor elkaars denkbeelden, zonder dat we elkaar daarbij onnodig kwetsen en pijn doen", aldus de burgemeester in een verklaring.