Kwart van totaalaantal besmettingen Thailand zijn te herleiden tot aanwezigen thaibokswedstrijd mvdb

21 maart 2020

18u11 0 Het totale aantal coronavirusbesmettingen in Thailand ligt tot nu toe op 411. Liefst een kwart daarvan zijn te herleiden tot een kickbokswedstrijd in hoofdstad Bangkok op 6 maart. Minstens 104 aanwezigen van het druk bijgewoonde bokstreffen in het Lumpini Stadium blijken achteraf het virus te hebben opgelopen.

Ook een tweede grote coronabrandhaard is te herleiden tot een evenement in de dichtbevolkte miljoenenstad met minstens 8,3 miljoen inwoners (bevolkingscijfers uit 2010). Enkele twintigers waren aanwezig op een feest in een chique dancing, waar ook een besmette aanwezige uit Hongkong was. Volgens de Thaise autoriteiten zijn die avond volop drankjes en sigaretten doorgegeven.

De regering maakte eerder een reeks maatregelen bekend om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan. In Bangkok worden vanaf zondag tot 12 april alle scholen, restaurants en winkelcentra gesloten, behalve supermarkten, deelde de gouverneur zaterdag mee. Restaurants mogen alleen nog buitenshuis leveren.

De lagekostenmaatschappij Thai AirAsia kondigde aan dat ze alle internationale vluchten vanaf 22 maart tot 25 april opschort. Het bestuur van de burgerluchtvaart zei dat vanaf zondag iedereen die naar Thailand vliegt, een gezondheidsattest moet voorleggen bij aankomst.

Volgens de jongste cijfers van het ministerie van Volksgezondheid is één persoon die positief getest had, gestorven en worden 366 mensen in het ziekenhuis behandeld, terwijl 44 anderen het ziekenhuis mochten verlaten nadat ze hersteld waren.