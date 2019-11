Kwart van lading vrachtschip MSC Zoe nog altijd zoek, zegt Nederlandse regering ADN

27 november 2019

13u55

Bron: Belga 0 Meer dan tien maanden na het ongeluk met het vrachtschip MSC Zoe, dat ten noorden van de Waddeneilanden ruim driehonderd containers verloor, is een kwart van de overboord geslagen lading nog altijd niet gevonden. Dat meldt de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD) vandaag.

Begin dit jaar verloor containerschip MSC Zoe 342 containers op de Noordzee boven de Waddeneilanden. Die containers, inclusief inhoud, waren samen goed voor een gewicht van 3,26 miljoen kilo. Daarvan is tot dusver 2,42 miljoen kilo uit zee opgevist of van de stranden gehaald. Spullen die jutters hebben meegenomen, zijn daarbij niet meegerekend.

De achtergebleven rommel ligt zo wijd verspreid over de zeebodem, dat het volgens Van Nieuwenhuizen geen zin heeft om te blijven doorzoeken met schepen. De zoektocht heeft nu al relatief veel brandstof gekost. Twee containers die eerder al gelokaliseerd werden, zullen nog wel worden geborgen.



De bergingsoperatie heeft tot nu toe naar schatting 35 miljoen euro gekost. Die schade wordt betaald door rederij MSC. De minister probeert nog tot afspraken te komen met het bedrijf over de vergoeding van kosten die daar in de toekomst nog bijkomen.