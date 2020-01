Kwart miljoen mensen in Australië krijgt noodmelding: “Evacueer nu” HLA

10 januari 2020

10u53

Bron: Belga, news.com.au 0 In het zuidoosten van Australië, in de staat Victoria, hebben 240.000 mensen op hun gsm een melding gekregen voor een noodsituatie. Wie dat kan, moet de regio verlaten, zegt het hoofd van de rampenbescherming in de Australische deelstaat Victoria, Andrew Crisp, vrijdag. Wie toch thuis blijft, riskeert gevangen te raken tussen de vlammen.

Inwoners van de regio’s Northeast en East-Gippsland kregen de melding het gebied zo snel mogelijk te verlaten. Er wordt storm verwacht met rukwinden tot honderd kilometer per uur, waardoor het vuur nog sneller kan oprukken. De getroffen inwoners kregen tijd tot negen uur ‘s avonds (plaatselijke tijd) om de regio te verlaten. Later vertrekken “is levensgevaarlijk” klinkt het in de noodmelding. “Denk eraan om bij vertrek uw huisdieren, telefoon en oplader mee te nemen.”

In de voorbije weken kregen al 67.000 mensen in Victoria al de vraag hun dorpen of steden te verlaten. Volgens Crisp waren er vrijdag nog eens drie evacuatie-oproepen, en zeven noodtoestandwaarschuwingen. De bevolking moet sowieso afgelegen gebieden en bossen vermijden. "We kunnen ons geen pauze veroorloven, we moeten waakzaam blijven", zei Crisp.

Eerder op vrijdag had de Australische premier Scott Morrison al gezegd dat het "een moeilijke dag zou worden voor de staten in het oosten". "We zijn nog ver van een einde aan deze crisis en ramp." Voor de kust van het zwaarst getroffen New South Wales blijven twee schepen standby om dorpen langs die weg te evacueren.

Net als New South Wales is het naburige Victoria bijzonder zwaar getroffen door de bosbranden. Veel van de gevaarlijke zones in Victoria zijn landelijke gebieden waar de branden al sinds Kerstmis ravage aanrichten. Op de grens van New South Wales en Victoria zijn twee grote branden samengekomen, om een "megabrand" te vormen die een half miljoen hectare beslaat.

Sinds de start van de bosbranden, in oktober, is in heel Australië al meer dan 10 miljoen hectare land platgebrand. Zeker 26 mensen kwamen daarbij om het leven. In vijf van de zes deelstaten van Australië woeden nu in totaal honderden bosbranden - voor verschillende van die branden geldt het hoogste niveau van alertheid.

