Kwart miljoen boetes voor 1 km/u te hard in Nederland: “Dit ruikt naar spekken staatskas” jv

28 maart 2019

06u56

Bron: AD 0 Automobilisten worden op wegen waar de maximumsnelheid 130 is massaal bekeurd als ze één kilometer per uur te hard rijden. Sinds 2012 zijn hiervoor bijna een kwart miljoen boetes uitgeschreven. Politiebonden vrezen dat daardoor het draagvlak voor bekeuren verdwijnt en dat vooral de staatskas profiteert, meldt het AD.

Met de microboetes voor één kilometer per uur te hard is sinds 2012 bijna 5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit onderzoek van de krant naar alle kleine snelheidsovertredingen sinds de maximumsnelheid op sommige wegen 130 kilometer per uur is. In 2012 liepen nog geen tweeduizend automobilisten tegen de lamp. Sinds 2016 gaat het om bijna 70.000 overtredingen per jaar. De boete voor één kilometer uur te hard was in 2018 elf euro plus negen euro administratiekosten.

Op 130-wegen vond het kabinet de standaard flitsmarge die bijvoorbeeld meetfouten ondervangt te ruim uitvallen. Daardoor is besloten bij de maximumsnelheid van 130 eerder boetes te geven. Bestuurders bij wie na correctie 131 kilometer per uur is vastgesteld, krijgen een boete. Doordat op 130-wegen ook boetes worden uitgedeeld voor één, twee en drie kilometer te hard blijkt de 130-weg een soort boetefuik te zijn geworden. In totaal is er sinds de invoering van de nieuwe maximumsnelheid voor ruim 12 miljoen euro aan microboetes geïnd, waarbij automobilisten één, twee of drie kilometer harder reden.

Volgens politiebonden staat met deze boeteregen voor zulke kleine snelheidsovertredingen het draagvlak voor bekeuringen op het spel. Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP zegt in het AD: “Dit gaat ten koste van maatschappelijk draagvlak voor beboeten en handhaven.” De politiebond stelt dat “heel weinig mensen hier begrip voor hebben”. “Dit ruikt niet naar handhaven, maar naar het spekken van de staatskas.”

Gut o gut... op de laatste dag van het jaar krijg ik nog een verkeersboete binnen. Oei... Ik heb 1 kilometer (!) te hard gereden... hadden ze deze toewijding maar eens bij de duizenden ernstige misdrijven die ze gewoon laten liggen...! #georganiseerdemisdaad pic.twitter.com/ETYZ2iEt98 Peter R. de Vries(@ PeterRdeV) link