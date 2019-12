Kwart kinderen onzichtbaar ondanks toegenomen geboorteregistratie IB

11 december 2019

01u33

Bron: Belga 0 Het aantal geregistreerde kinderen onder de 5 jaar is wereldwijd met ongeveer 20 procent gestegen tegenover 10 jaar geleden. Toch is de geboorte van 1 kind op de 4 jonger dan 5 jaar niet geregistreerd. Dat blijkt uit een rapport van Unicef, het Kinderfonds van de VN.

Het rapport bevat gegevens uit 174 landen en laat zien dat wereldwijd het aantal geregistreerde kinderen onder de 5 jaar met bijna 20 procent is gestegen ten opzichte van 10 jaar geleden, van 56 procent naar 75 procent. De vooruitgang is het meest opvallend in Zuid-Azië, met name in Bangladesh, India en Nepal. In India is het aandeel geregistreerde kinderen gestegen van 41 procent in 2005-2006 tot 80 procent in 2015-2016. De meerderheid van de landen in de Sub-Sahara blijft achterop bij de rest van de wereld. Ethiopië (3 procent), Zambia (11 procent) en Tsjaad (12 procent) hebben de laagste geregistreerde geboorten wereldwijd.

Zelfs wanneer kinderen worden geregistreerd, is het bezit van een geboorteakte minder gebruikelijk. Zowat 237 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar wereldwijd - of iets meer dan 1 op de 3 - hebben dit officiële bewijs van registratie niet.

Wettelijke identiteit

Volgens het rapport moet bijna 1 op de 3 landen - goed voor ongeveer een derde van de wereldbevolking van kinderen jonger dan 5 jaar - de voortgang met spoed versnellen om het doel van wettelijke identiteit voor iedereen te bereiken, inclusief geboorteregistratie, zoals uiteengezet in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030. "Een kind dat niet bij de geboorte is geregistreerd, is onzichtbaar. Het bestaat niet in de ogen van de overheid of de wet. Zonder identiteitsbewijs worden kinderen vaak uitgesloten van onderwijs, gezondheidszorg en andere vitale voorzieningen en zijn ze kwetsbaarder voor uitbuiting en misbruik", aldus Unicef-directeur Henrietta Fore.