Kwajongensstreek met eieren loopt uit de hand: 14-jarige rijdt vrouw dood

Een 14-jarige Amerikaanse jongen wordt vervolgd voor doodslag, nadat hij op nieuwjaarsdag een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt. Een 'grapje' van baldadige tieners liep uit de hand en eindigde in een fatale aanrijding.

De jongen nam gisterenmiddag plaats achter het stuur en ging joyriden met enkele leeftijdsgenoten. Ze reden door Houston, terwijl de uitgelaten jongeren eieren naar andere weggebruikers gooiden vanuit de SUV. Een van de automobilisten kon die nieuwjaarsgrap niet waarderen en zette woest de achtervolging in.

Op de vlucht

In een poging de besmeurde auto af te schudden, trapte de jeugdige bestuurder het gaspedaal in. Toen de woedende achtervolger, naar verluidt, met een wapen zwaaide, reed de tiener doodsbang sneller en sneller. En niet veel later door een rood licht. Toen ging het mis. De auto knalde op de pick-up van 45-jarige Silvia Zavala.



Beide voertuigen kwamen in een naast de weg gelegen greppel terecht. Zavala werd snel uit haar auto gehaald, maar overleed ter plaatse. De jonge hardrijder brak zijn enkel. Een van zijn met eieren gooiende vrienden raakte ook lichtgewond.

Compleet onschuldig

De vrouw had zojuist boodschappen gedaan en was niet betrokken bij het eierincident. “Ze was compleet onschuldig’’, zegt sheriff Ed Gonzalez tegen ABC News. Volgens de politie lag het kruispunt bezaaid met Zavala's zojuist aangeschafte spullen.



De 14-jarige is na het ongeluk opgepakt en voor behandeling van zijn enkelbreuk naar een ziekenhuis gebracht. Intussen zit hij in een jeugdgevangenis. Hij wordt aangeklaagd voor doodslag. De bestuurder van de achtervolgende auto is geïdentificeerd en zal worden verhoord. Hij reed na het fatale ongeluk door.