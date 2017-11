Kushner heeft documenten overgemaakt aan speciale aanklager Robert Mueller Redactie

08u27

Bron: Belga 0 REUTERS Jared Kushner, achter zijn schoonvader Donald Trump. De schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, Jared Kushner, heeft documenten overgemaakt aan het team van speciale aanklager Robert Mueller, dat een onderzoek voert naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016.

Volgens CNN heeft Kushner de documenten in de voorbije weken aan Mueller bezorgd. De documenten gaan over de contacten die Kushner tijdens de campagne en in de overgangsperiode na Trumps verkiezing had met Rusland. Trumps schoonzoon bezorgde de onderzoekers van het Amerikaanse Congres gelijkaardige informatie.

Het team van Mueller heeft andere getuigen ondervraagd over de rol van Kushner in het afzetten van de voormalige FBI-directeur James Comey.

Manafort

Trumps voormalige campagneleider Paul Manafort probeerde een federale rechter er gisteren intussen tevergeefs van te overtuigen zijn huisarrest op te heffen. Rechter Amy Berman Jackson ging niet in op de eis uit vrees dat Manafort naar het buitenland zou vluchten. Ze legde een nieuwe hoorzitting vast voor maandagochtend.

Manafort werd maandag officieel aangeklaagd in het onderzoek naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen, voor samenzwering, belastingontduiking, het afleggen van valse getuigenissen en witwassen.

De aanklachten hebben geen betrekking op concrete inmenging vanuit Rusland tijdens de verkiezingscampagne. Ze hebben in de eerste plaats te maken met lobbywerk van Manaforts bedrijven in het Oekraïne van de intussen afgetreden Russisch gezinde president Viktor Janoekovitsj.