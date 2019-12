Kurz: “In januari heeft Oostenrijk regering” KVE

15 december 2019

23u56

Bron: Belga 0 De onderhandelingen tussen de conservatieve ÖVP en de Oostenrijkse Groenen over de vorming van een coalitie liggen volgens ÖVP-leider Sebastian Kurz op koers. De finish is in zicht. "In januari is er een regering", zegt de beoogde bondskanselier in de zondageditie van de Kurier.

De 33-jarige Kurz gaf toe dat er nog gesprekken over sleutelkwesties nodig zijn. Hij wil vasthouden aan drie verkiezingsbeloften van zijn partij: geen begrotingstekort, belastingverlaging en consequent beleid in de bestrijding van illegale immigratie. "Maar voor mij is het ook belangrijk dat in het regeringsakkoord wensen van de Groenen terug te vinden zijn, zoals klimaatbescherming en transparantie".

De ÖVP en de Groenen waren de duidelijke winnaars van de parlementsverkiezing eind september. Daarvoor leidde Kurz een kabinet met de rechtse FPÖ. Deze coalitiepartner kwam in opspraak wat in mei leidde tot een breuk.

