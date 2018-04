Kunstenaarscollectief organiseert stiekem anti-Trumpexpo met ratten in Trump Tower kv

01 april 2018

06u02

Bron: AP, Page Six 0 Indecline, het activistisch kunstenaarscollectief dat ook achter de naaktbeelden van Donald Trump zit, heeft vrijdag een clandestiene tentoonstelling met levende ratten en een Donald Trump-imitator georganiseerd in een suite in het Trump Hotel in New York.

De groep van zeven artiesten checkte donderdagavond in met koffers gevuld met materiaal voor de tentoonstelling. In de daaropvolgende 24 uur transformeerden ze de hotelkamer tot een onherkenbaar donker oord. Alle meubilair werd weggehaald, decoratie werd van de muren verwijderd en alles werd in de slaapkamer opgeslagen.

Vervolgens hingen de kunstenaars tijdelijk behangpapier tegen de muren om ze te doen lijken op gebarsten beton en ze richtten een gevangeniscel van ongeveer anderhalve meter bij drie meter in. Daarin werd ’s avonds een Trump-imitator met gouden handboeien geplaatst die omringd werd door levende ratten en McDonald’s-papiertjes. Het project kreeg de titel 'The People's Prison' (de gevangenis van het volk, red.).

We gaan door turbulente tijden, in het bijzonder omwille van Donald Trump, die volgens ons de verpersoonlijking is van elke onethische, arrogante Amerikaanse houding die er is. Indecline

Aan Page Six vertelden de betrokkenen dat ze bijna de ganse nacht doorwerkten. Als ze betrapt waren, “dan zou de politie zeker gekomen zijn en arrestaties verricht hebben”, vertelt één deelnemer. “Er is geen onherstelbare schade, maar de plek is onherkenbaar.”

Strijdlustig

Een ander deel van de installatie, dat in de inkomhal van de suite werd opgesteld, toonde dertien Amerikaanse vlaggen met daarbij “revolutionaire figuren” zoals journalist Hunter S. Thompson, activiste Angela Davis, filosoof Noam Chomsky, Muhammad Ali, Edward Snowden en historicus Howard Zinn. Daarmee wil de groep “de geschiedenis van activisme en protest in de Verenigde Staten eren”.

“We gaan door turbulente tijden, in het bijzonder omwille van Donald Trump, die volgens ons de verpersoonlijking is van elke onethische, arrogante Amerikaanse houding die er is”, aldus de artiesten. De vlaggen – die allemaal gecreëerd werden door andere artiesten – tonen “mensen die ons inspireren om in deze periode te blijven strijden”, luidt het.

Sporen uitgewist

Vooraleer de kunstenaars zaterdag uitcheckten, doekten ze de installatie weer op. Na afloop van de tentoonstelling werkten ze immers de hele nacht door om de suite weer in haar oorspronkelijke staat te herstellen.“Het grappige is dat wanneer ze (in de pers, red.) zien wat er gebeurd is, ze hier gaan binnenstormen en een volledig normale kamer aantreffen”, aldus één van de deelnemers.

De kunstenaars gebruikten naar eigen zeggen een echte identiteitskaart en kredietkaart om in te checken. Aangezien de kamer in onberispelijke staat werd achtergelaten, hopen ze echter dat het hotel niet eens zal kunnen zien welke kamer ze precies gebruikt hebben voor het project.

Goede doelen

In april zal het collectief de tentoonstelling opnieuw opzetten in een galerij in Pasadena, Californië. De vlaggen willen ze verkopen en de opbrengst ervan schenken aan organisaties die zich onder andere inzetten tegen armoede en voor de rechten van de indianenbevolking in de VS.

Indecline is tevens hun collectief dat in 2016 standbeelden van een naakte Donald Trump in verscheidene Amerikaanse steden plaatste.