Kunstenaars zetten Amerikaanse senatoren die tegen strengere wapenwetgeving zijn onder druk met radicale portretten

08 april 2018

Bron: Belga 1 ' toont senatoren als Ted Cruz, Tom Cotton, John McCain, Lindsey Graham en Mitch McConnell in de gestalte van de duivel met bloed aan de handen en automatische geweren. Een groep kunstenaars wil Amerikaanse senatoren, die in de regel tegen strengere wapenwetten stemmen, met radicale portretten onder druk zetten. Het Senator Portrait Project' toont senatoren als Ted Cruz, Tom Cotton, John McCain, Lindsey Graham en Mitch McConnell in de gestalte van de duivel met bloed aan de handen en automatische geweren.

"Ik heb ervoor gekozen ons eigen volk te doden", staat onder het portret van een grijnzende Susan Collins, de Republikeinse senator uit de staat Maine.

De meer dan 60 werken zullen zaterdag in New York tijdens een veiling aangeboden worden. De veiling met de naam 'Buy A Senator' (Koop een senator) moet ook aantonen welke senatoren en afgevaardigden geld aannemen van de wapenlobby NRA, welke politieke stemmen volgens de artiesten dus te koop zijn.

"De NRA weet hoe gemakkelijk een senator kan gekocht worden. Nu willen we iedereen dezelfde gelegenheid bieden", zei kunstenares Kim Sillen, de initiatiefneemster van het project. Ook een lederen jas met het opschrift 'Fuck the NRA' op de rug is te koop.

De in New York wonende Sillen was haar oproep aan kunstenaars reeds na de aanslag op een nachtclub in Orlando met 49 doden in juni 2016 begonnen. Na het bloedbad aan een High School in Parkland, Florida, met 17 doden in februari, kwam nu het idee voor de veiling. De opbrengst gaat naar de slachtoffers van Parkland en de Brady Campaign, de organisatie die ijvert voor een strengere wapencontrole in de Verenigde Staten.