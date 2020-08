Kunstenaar Banksy financiert reddingsboot voor vluchtelingen TTR

27 augustus 2020

19u19

Bron: The Guardian 0 De Britse kunstenaar Banksy heeft een reddingsboot voor vluchtelingen, de Louise Michel, gefinancierd. Dat meldt The Guardian. Ook heeft hij het schip tot kunstwerk getransformeerd. Op het schip is een meisje in een reddingsvest met een hartvormige reddingsboei te zien.

Het schip, genaamd Louise Michel, vertrok op 18 augustus in het geheim vanuit de Spaanse zeehaven Burriana en bevindt zich nu in de centrale Middellandse Zee. Vandaag werden 89 mensen in nood gered. De kapitein van het schip is nu op zoek naar een veilige aanlegplaats waar de vluchtelingen - de meesten uit Libië afkomstig- van boord kunnen stappen.

Volgens de Britse krant gaat de betrokkenheid van de Britse kunstenaar Banksy bij de reddingsoperatie terug tot september 2019. Toen stuurde hij een e-mail naar Pia Klemp, de voormalige kapitein van verschillende NGO-boten. “Ik ben een kunstenaar uit het Verenigd Koninkrijk en ik heb enkele werken gemaakt over de migrantencrisis. Zou je iets kunnen gebruiken om een nieuwe boot te kopen? Laat het me weten. Goed gedaan. Banksy”, zo stond in de e-mail te lezen die Klemp ontving.

Klemp, die aanvankelijk dacht dat het om een grap ging, gelooft dat ze door Banksy wordt gesteund door haar politieke overtuiging. “Ik zie een redding op zee niet als een humanitaire actie, maar als onderdeel van een antifascistische strijd”, zegt ze tegen The Guardian. Klemp maakt duidelijk dat de rol van Banksy bij de operaties zich beperkt tot het verstrekken van financiële steun. Ook heeft de kunstenaar de Louise Michel omgetoverd tot een kunstwerk. Op het schip is een meisje, geschilderd in zwart-wit, met een hartvormige felroze reddingsboei te zien. Hoeveel Banksy precies heeft bijgedragen, is niet bekend.

Vanuit Libië, waar een bloedige oorlog woedt en chaos heerst, wagen elk jaar duizenden mensen de risicovolle oversteek naar Europa. Onlangs uitte het Rode Kruis nog zijn bezorgdheid omdat steeds meer migranten verdrinken tijdens hun tocht over de Middellandse Zee. Rode Kruis-hulpverleners in Libië en buurland Tunesië moeten steeds vaker lichamen bergen die aanspoelen aan de kust, aldus de internationale organisatie.