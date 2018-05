Kunst hoort aan de muur, dus ook een uiterst zeldzame sportwagen, vindt deze liefhebber Erik Kouwenhoven

De 35-jarige Argentijn Pablo Pérez ziet auto's van het sportwagenmerk Pagani als pure kunst. En kunst hoort aan de muur, dus regelde hij dat.

Pablo's vader, de rijkste man van Argentinië, verkocht 16 jaar geleden zijn energie-conglomeraat Perez Companc voor 1 miljard dollar en in december 2009 schonk hij zijn belang in voedingsgigant Molinos Rio de la Plata aan zijn kinderen. Sinds die tijd hoeft zoon Pablo niet meer zo hard te werken en kon hij zich storten op zijn hobby: het verzamelen van sportwagens.

Revolucion

Pablo is eigenaar van een zeldzame Pagani Huayra BC en een Zonda Revolucion voor circuitgebruik. Bovendien is hij een fanatiek Instagrammer, met meer dan 840.000 volgers. Naast het scheuren in kostbare auto’s houdt Pablo ervan om naar dure bolides te kijken, zo blijkt. Via Instagram deelde hij een kiekje van de nieuwe aanwinst in zijn zitkamer: een Pagani Zonda aan de muur. En niet zomaar een Pagani Zonda, maar de Revolucion waarvan er maar vijf zijn geproduceerd.

Yeap .......finally !! Finito la macchina. Che bella esperienza e soprattutto molto lavoro. Grazie mille a tutti i coinvolti. #darkminion #carbonfiber #pagani #paganizonda #paganizondar #miami #rideordie Een foto die is geplaatst door null (@pperezc) op 25 apr 2018 om 21:08 CEST