Kunnen we dit jaar nog op reis? Zo is de situatie in jouw vakantieland Karen Van Eyken

07 mei 2020

13u34 0 Uit een recente bevraging is gebleken dat een op de vier Belgen denkt deze zomer op vakantie te gaan. Maar naar welke landen zullen we op vakantie kunnen en hoe is de toestand momenteel op de verschillende Europese bestemmingen? En hoe zit het met cruises? Een overzicht.

Nederland

Nederland zal de komende weken de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus versoepelen.

Op 1 juni mogen terrassen ook weer open, net zoals de strandtenten, op voorwaarde dat iedereen aan een tafeltje zit en anderhalve meter afstand houden. Er zullen maximaal tien mensen tegelijkertijd toegelaten zijn op het terras.



Restaurants, bioscopen, theaters en musea mogen vanaf dan ook weer de deuren openen, maar maximaal 30 mensen tegelijkertijd ontvangen (inclusief personeel). Vooraf reserveren is verplicht. Ook voor musea geldt dat bezoekers op voorhand kaartjes moeten kopen.

Het openbaar vervoer rijdt vanaf 1 juni weer normaal, mondkapjes zijn evenwel verplicht.

Vanaf 1 juli wordt de maximumgrens van het aantal bezoekers verhoogd. Cafés, restaurants en bioscopen mogen dan maximaal 100 mensen ontvangen.

Er zal vanaf 1 juli ook weer gekampeerd mogen worden in Nederland. Op die datum gaan ook de openbare douches en wc’s in vakantieparken en campings weer open.

Als alles goed gaat, kunnen volgens premier Rutte per 1 september sauna’s, sportscholen, casino’s en coffeeshops weer open.

Zeeland

Vanaf 1 mei mogen tweedeverblijvers en hun gezinsleden weer in de vakantieparken overnachten in hun woning. Let op: gezinsleden zijn alleen diegenen die daadwerkelijk deel uitmaken van het gezin en die dus bij de eigenaar op het basisadres in huis wonen. Dus op een andere plek wonende kinderen en kleinkinderen, broers en zussen, ooms en tantes, etc. Alleen een echtpaar met thuiswonende kinderen (en eventueel andere huisgenoten met hetzelfde adres). Als particulier jouw vakantiewoning verhuren mag nog niet.

Het is de bedoeling dat ook in Zeeland vanaf 1 juli de recreatiesector weer helemaal opengaat. Op dit moment gelden in Zeeland nog strengere regels dan elders om de druk op de zorg te beperken.

Máár er wel nog één grote maar: voorlopig kunnen Belgen met een tweede verblijf de grens nog niet over door het negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken dat zeker nog tot 7 juni geldt en er zijn ook nog controles aan de grenzen. Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn dus tot nader order verboden.

In Nederland zijn ten minste 5.000 mensen overleden aan Covid-19, aldus cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het werkelijke aantal ligt veel hoger, omdat niet iedereen getest is. Van meer dan 40.000 mensen staat vast dat ze besmet zijn.

Frankrijk

De Franse president Emmanuel Macron heeft nog geen duidelijkheid verschaft over de mogelijkheid om deze zomer al dan niet op reis te kunnen gaan. “We zullen dit begin juni weten”, beloofde hij. Zijn boodschap was in de eerste plaats aan de Fransen gericht, maar ook de Belgen -voor wie Frankrijk een populaire bestemming is- willen graag snel duidelijkheid.

Macron liet wel al uitschijnen dan van verre reizen sowieso geen sprake kan zijn. “We gaan grote internationale verplaatsingen beperken, zelfs tijdens de zomervakantie. We zullen onder Europeanen blijven”, klonk het. Maar in welke mate zal dus afhangen van de evolutie van de corona-epidemie.

De Fransen mogen vanaf 11 mei maximaal 100 kilometer ver reizen.

Duitsland

De meeste winkels van minder dan 800 vierkante meter zijn op 20 april heropend. In sommige deelstaten (Saarland, Saksen-Anhalt, Bremen) zijn de scholen en kappers weer open. Musea, gedenktekens, dierentuinen, speelplekken kunnen ook weer openen of hebben dat al gedaan. Cultuurcentra, bars, restaurants - behalve bezorgingen -, speeltuinen, sportvelden, blijven gesloten. Grote bijeenkomsten blijven tot ten minste 31 augustus verboden. Het mondmasker wordt verplicht op het openbaar vervoer en in winkels.

Op vlak van toerisme is er in elke deelstaat een andere aanpak. Minister van Economische Zaken Bernd Buchholz van Sleeswijk-Holstein noemt 18 mei als mogelijke datum voor het opnieuw verhuren van vakantiewoningen. Voor of na Pinksteren zouden de hotels kunnen heropenend worden. Maar in eerste instantie voor de eigen bevolking.

In Mecklenburg-Vorpommern staat het vast dat de restaurants voor Pinksteren weer openen. Er zou ook een einde komen aan het inreisverbod van meerdere weken voor buitenlandse toeristen.

De Duitse regering wil de grenzen met zijn buurlanden gezamenlijk opnieuw openstellen. Dat maakte Helge Braun, die het kabinet van bondskanselier Angela Merkel leidt, bekend.

Volgens Braun zijn grenscontroles binnen de Europese landsgrenzen evenwel “alleen bedoeld voor een beperkte periode en met een duidelijk doel voor ogen”. Hij pleit ervoor de grenzen na samenspraak met de buurlanden synchroon weer te openen.

De topmedewerker van Merkel waarschuwde tegelijk voor het te snel versoepelen van de maatregelen die het reizen of de ontspanningsmogelijkheden beperken. “Als je de balans opmaakt, zie je dat daar het grootste gevaar op besmetting ligt.”

Italië

In sommige sectoren (bouw, auto, luxe ...) werd het werk op 27 april al hervat. Vanaf 4 mei mogen Italianen hun families bezoeken en in beperkte aantallen bijeenkomen. De parken gaan weer open met behoud van social distancing. Bars en restaurants hebben het recht om afhaalmaaltijden te verkopen. Hun volledige heropening vindt plaats op 1 juni, net als die van schoonheidssalons of kappers.

Op 18 mei kunnen alle detailhandelaren weer open, evenals musea, culturele bezienswaardigheden en bibliotheken. De scholen blijven tot september gesloten. Reizen blijft beperkt binnen de woongemeente en is alleen gekoppeld aan werk en gezondheid.

In het land wordt aan creatieve oplossingen gedacht om het strandseizoen te redden. Zo wordt gedacht aan schermen van plexiglas rond de ligstoelen in tussen tafels in restaurants. De Italiaanse vereniging van strandexploitanten Federnbalneari somde daarnaast nog enkele voorzorgsmaatregelen op zoals de invoering van een verplicht reserveringssysteem voor ligstoelen om te grote drukte te voorkomen en het toewijzen van een tijdslot voor verschillende leeftijdscategorieën om mensen met een hoog risico op infectie beter te beschermen.

Andere veiligheidsmaatregelen zouden kunnen zijn: het sluiten van alle speeltuinen op het strand en het installeren van extra voorzieningen om de handen te wassen. “Zelfs het desinfecteren van zand wordt overwogen”, zegt voorzitter van de associatie, Mauro Della Valle. De stranden zullen deze zomer meer Italiaans zijn dan ooit, want de kans is toch vrij klein dat het land dat zwaar getroffen is door de corona-epidemie, buitenlandse toeristen zal toelaten.

Spanje

In het zwaar getroffen Spanje werden op 26 april enkele maatregelen versoepeld. Bars en restaurants mogen afhaalmaaltijden verkopen. Het mondsmasker is verplicht tijdens verplaatsingen.

Op de Balearen en Canarische Eilanden mogen de meeste winkels, musea en de terrassen van bars en restaurants met beperkte capaciteit weer open, evenals hotels met voorwaarden. De rest van het land volgt op 11 mei. Bioscopen en theaters gaan normaal gesproken twee weken later weer open. De scholen zijn tot september gesloten.

Eind juni kunnen de Spanjaarden weer in eigen land reizen. Of buitenlandse toeristen weer welkom zullen zijn deze zomer is nog koffiedik kijken. Dat zal afhangen van het verdere verloop van de epidemie.

Portugal

Boekhandels en autodealers gaan maandag weer open. De lokale handel, tot 200 m², met uitzicht op de straat, kan met verplicht masker weer open. Kapsalons en schoonheidssalons kunnen dat ook op afspraak. In het openbaar vervoer is het masker verplicht. Musea, kunstgalerijen, restaurants en cafés heropenen op 18 mei, theaters en bioscopen op 1 juni, met regels voor social distancing.

Het land bleef grotendeels gespaard van een grote corona-uitbraak en er heerst toch enig optimisme wat het toerisme betreft. De Portugese regering hoopt dat de toeristen deze zomer weer als vanouds zullen toestromen.

Portugal gaat de bezettingsgraad op vliegtuigen beperken tot twee derde van de normale capaciteit om zo de afstandsregels tussen passagiers te garanderen. In Portugal herneemt de nationale luchtvaartmaatschappij TAP Air Portugal vanaf donderdag zijn internationale vluchten.

Sinds begin april voert Air Portugal enkel nog vluchten uit tussen het Spaanse binnenland, de Azoren en Madeira. Vanaf 7 mei hervat de maatschappij de eerste internationale vluchten. Zo komen er tussen 5 en 17 mei per week twee verbindingen met Parijs en twee met Londen. Daarnaast voorziet de maatschappij ook uitzonderlijke vluchten naar Sao Paulo op 7 en 8 mei.

Portugal telt 1.023 doden door Covid-19 en heeft intussen 25.190 besmettingen geregistreerd.

Griekenland

Griekenland hoopt dat het toeristische seizoen op 1 juli van start kan gaan, in vrij normale omstandigheden.

“In het beste geval zal Griekenland zijn toeristische activiteit vanaf 1 juli kunnen opstarten en we werken eraan om dat doel te bereiken”, verklaarde de premier Kyriakos Mitsotakis in een interview op de Amerikaanse zender CNN. “Stel dat de mensen getest worden alvorens ze op het vliegtuig stappen en dat ze van nabij opgevolgd worden, dan zal de toeristische ervaring mogelijk maar lichtjes anders zijn dan de vorige jaren”, voegde hij er nog aan toe.

De restaurants en cafés in Griekenland mogen normaal vanaf 1 juni de deuren weer openen, de hotels zouden eind juni volgen.

Momenteel moeten reizigers die aankomen in Griekenland, een coronatest laten afnemen. Ze worden dan naar een hotel gebracht waar ze in quarantaine moeten blijven tot het resultaat van hun test bekend is. Zelfs als het resultaat negatief is, moeten ze twee weken in zelfisolatie blijven. Maar deze maatregelen zullen dus aangepast worden indien het toerisme weer op gang komt.

Met iets meer dan 2.600 bevestigde gevallen van Covid-19 en 146 overlijdens is Griekenland niet zo zwaar getroffen als andere Europese landen. Vorig jaar kwamen 33 miljoen toeristen naar Griekenland.

Oostenrijk

In Oostenrijk zijn grote voedingswinkels, kappers en buitensportfaciliteiten (tennis, golf ...) weer heropend. Reisbeperkingen worden opgeheven, bijeenkomsten tot 10 personen toegelaten, met respect voor sociale afstand.

De verwachting is dat restaurants medio mei weer open gaan. De heropening van de hotels staat gepland voor eind mei, maar dat is in eerste instantie met het oog op het binnenlands toerisme. In welke mate buitenlandse toeristen weer zullen worden toegelaten, is nog niet bekend.

In Oostenrijk zijn er momenteel slechts ongeveer 2.000 mensen met het coronavirus ziek geworden. Het aantal nieuwe infecties fluctueert elke dag rond een getal van twee cijfers.

Scandinavische landen

In IJsland zijn universiteiten, musea en kapsalons op 4 mei weer opengegaan. Denemarken en Noorwegen behoorden tot de eerste Europese landen die hun beperkingen versoepelden. De Denen keerden op 15 april als eerste terug naar school. Voorlopig kunnen buitenlandse toeristen evenwel nog niet naar daar reizen.

Kroatië

Kroatië is van plan eind mei zijn grenzen voor vakantiegangers te openen. Dit blijkt uit een interview met de Kroatische minister van Toerisme Gari Cappelli op destaatstelevisie. In het interview legde Cappelli de verschillende stappen uit die zouden worden genomen om vakanties in Kroatië mogelijk te maken in coronatijden.

Ook de topman van de gezondheidsautoriteiten bevestigde dat Kroatië zijn badplaatsen aan de Adriatische kust komende zomer “zeker” voor toeristen zal openstellen. Er zullen wel specifieke maatregelen gelden.

“We zullen zeker naar de kust kunnen gaan, maar mensen zullen niet in een grote massa op de stranden kunnen samenkomen”, vertelde Krunoslav Capak, hoofd van het Kroatische Instituut voor Volksgezondheid. “De lokale overheden, strandeigenaars en hotels zullen er moeten op toezien dat er genoeg ruimte is tussen ligbedden en handdoeken. Het coronavirus circuleert immers nog altijd.”

Sommige winkels, musea, bibliotheken en het openbaar vervoer zijn vorige week heropend. Op 11 mei zijn de terrassen, bars en restaurants aan de beurt. Bijeenkomsten zijn toegestaan voor maximaal 10 personen.

Kroatië, dat sterk afhangt van inkomsten uit de toeristische sector, dringt aan op maatregelen in de Europese Unie om reizen te vergemakkelijken. De Kroatische autoriteiten hebben zelf hun grenzen gesloten tot zeker 18 mei. Maar eind mei zou er dus perspectief komen voor buitenlands toerisme.

Slovenië

Maandag zijn caféterrassen en restaurants, kappers, musea en boekhandels weer opengegaan. Het dragen van een masker is verplicht masker in gesloten openbare ruimtes, transport en winkels.

Personen die het land binnenkomen, moeten zeven dagen in quarantaine. Op de laatste dag van de quarantaine moeten ze een coronatest ondergaan. Er is tot nader order geen internationaal treinvervoer tussen Slovenië en Oostenrijk. Het is nog niet geweten wanneer Slovenië de grenzen opnieuw zal openen voor toeristen.

Het land bleef wel grotendeels gespaard van een grote uitbraak.

Servië

Op 4 mei was er de heropening van cafés en restaurants met sociale afstand, openbaar vervoer, intercitytreinen en langeafstandsbus met verplicht dragen van een masker.

De winkelcentra gaan op 8 mei weer open, de kleuterscholen op 11 mei. De avondklok blijft gehandhaafd.

Tsjechië

Vanaf 11 mei worden in Tsjechië de beperkingen voor internationaal reizigerstransport via de weg en per trein opgeschort. Dat heeft de plaatselijke regering op 4 mei aangekondigd. Ook andere lockdownmaatregelen, bedoeld om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, worden vanaf 11 mei versoepeld.

Op 14 maart sloot het Oost-Europese land de grenzen voor internationale reizigers, en twee dagen later werden de grenzen helemaal afgesloten. Pas eind april werden de grenzen heropend voor bepaalde reizigers. Ze moesten wel een negatieve test kunnen voorleggen en twee weken in quarantaine gaan.

“We versoepelen de beperkingen voor het transport: het wordt voortaan mogelijk om een bus of de trein te nemen om de grens over te steken”, tweette minister van Transport Karel Havlicek.

Musea, bioscopen, winkelcentra en kapsalons mogen ook de deuren weer openen vanaf volgende week maandag (11 mei). Het aantal deelnemers aan evenementen wordt uitgebreid naar 100 personen. Ook sportwedstrijden zijn, met dezelfde limiet, weer toegelaten. En ook een deel van de leerlingen kan weer naar school.

Volgens het Tsjechische ministerie van Volksgezondheid zijn er in Tsjechië 7.750 gevallen geregistreerd en waren er tot nog toe 251 coronadoden.

Hongarije

Buiten Boedapest: heropening van terrassen, stranden en openbare baden van cafés en restaurants. Hervatting van professionele sporttraining. Masker vereist op openbaar vervoer.

Polen

De regering kondigde de opening aan van hotels, winkelcentra, een deel van culturele instellingen, waaronder bibliotheken en enkele musea. Voorlopig enkel binnenlands toerisme.

Baltische staten

Letland, Litouwen en Estland zullen vanaf 15 mei hun grenzen openstellen voor elkaars burgers. Dat creëert een Baltische ‘reisbubbel’ binnen de Europese Unie nu de coronamaatregelen worden versoepeld, zeiden hun premiers.

Het Baltische reisgebied is het eerste in zijn soort binnen de EU, waar de meeste landen de toegang tot niet-onderdanen beperkten en een quarantaine oplegden aan binnenkomende reizigers.

“We zijn het eens dat alle drie de Baltische staten de verspreiding van het coronavirus goed onder controle hebben en we vertrouwen op elkaars gezondheidssystemen”, schreef de Litouwse premier Saulius Skvernlis op Facebook.

“Dus vanaf 15 mei schrappen we alle beperkingen voor burgers van Litouwen, Letland en Estland die tussen de Baltische staten reizen.” Mensen die vanuit andere landen de regio binnenkomen, moeten zichzelf 14 dagen lang isoleren, voegde hij eraan toe.

Cruises

Cruisemaatschappij Carnival is van plan per 1 augustus weer uit te varen met een aantal van zijn schepen. Het Amerikaanse bedrijf is de eerste grote cruisemaatschappij die een gedeeltelijke hervatting van zijn activiteiten aankondigt. Dit nadat de coronacrisis op verschillende cruiseschepen voor grote problemen zorgde wat uiteindelijk ervoor zorgde dat alle cruiseschepen aan de kade bleven.

In eerste instantie is Carnival van plan om vanuit een aantal havens in Texas en Florida te vertrekken. Voor andere thuishavens van de onderneming in Noord-Amerika en Australië geldt dat reizen tot zeker eind augustus zijn geannuleerd.

Carnival zegt de komende tijd te gebruiken om protocols en procedures aan te passen om de gezondheid en veiligheid van gasten en bemanning te beschermen. Carnival biedt ook stevige kortingen om consumenten terug te krijgen. Een vijfdaagse cruise naar Mexico kan voor 139 dollar, plus belastingen, toeslagen en havenkosten worden geboekt.

Evengoed blijven er veel vragen bestaan over de veiligheid. Uitbraken van het coronavirus op zee veroorzaakten grote schade door het opsluiten van passagiers, van wie sommigen stierven. Verder zorgden de cruiseschepen ook voor druk op lokale gezondheidszorgsystemen.

Lees ook:

Wordt corona de dood van het massatoerisme? “Maak van 2020 het jaar van de slow travel” (+)

Winnen Kroatië en Portugal de toeristen voor zich als coronavrije bestemmingen? (+)