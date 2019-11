KU Leuven roept haar 17 studenten uit Hongkong terug HAA

14 november 2019

14u32

Bron: Belga, VTM NIEUWS 2 Onrust in Hongkong Door de aanhoudende onrust in Hongkong heeft de KU Leuven beslist haar 17 studenten terug te roepen die er momenteel aan universiteiten studeren. Sigrid Somers van de persdienst van de KU Leuven bevestigt het bericht hierover van VTM NIEUWS.

"We volgen de situatie in Hongkong al een tijd op de voet en hebben deze beslissing genomen nu blijkt dat de universiteiten waar deze studenten ingeschreven zijn, de lessen opgeschort hebben wegens de situatie in het land. Uit niets blijkt evenwel dat de studenten momenteel acuut gevaar lopen", aldus Somers.



Het is nog onduidelijk wanneer de studenten weer in ons land arriveren. "We zijn momenteel met hen in contact om ze te ondersteunen en begeleiden bij hun terugkeer. Eenmaal ze terug in Leuven zijn, zullen we ook hulp bieden bij het verder verloop van hun studies en examens.”

Aangepast reisadvies

De FOD Buitenlandse Zaken heeft zijn reisadvies voor Hongkong vandaag aangepast. "Het is mogelijk om veilig naar Hongkong te reizen, maar verhoogde waakzaamheid is aangeraden", luidt het. Buitenlandse Zaken wijst erop dat ook de volgende dagen en weken nog hinder en confrontaties worden verwacht tussen betogers en ordediensten.

"Buitenlandse bezoekers worden niet geviseerd door de betogers, maar het is aangewezen om alle demonstraties te vermijden”, aldus de FOD.

Toekomstige studenten

In het advies staat nog dat alle lessen in het hoger onderwijs tot het einde van het jaar zijn opgeschort, en dat daarom aan Belgische studenten in Hongkong wordt aangeraden vervroegd naar huis terug te keren. Ook studenten die in de eerste helft van 2020 naar Hongkong wilden gaan om te studeren, wordt aangeraden voorlopig niet af te reizen en de actualiteit nauwgezet op te volgen.