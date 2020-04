Kruisweg zonder pelgrims in Jeruzalem

10 april 2020

De aartsbisschop in Jeruzalem Pierbattista Pizzaballa heeft de Via Dolorosa of kruisweg op Goede Vrijdag afgelegd zonder pelgrims. Normaal gezien staan langs de verschillende staties van de lijdensweg van Christus duizenden toeschouwers, maar dat kon ditmaal niet uit voorzorg voor het coronavirus.