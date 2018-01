Kruidvat ontslaat kassierster omdat ze 'gratis' crème gebruikte Karen Van Eyken

15u11

Bron: RTL, Telegraaf 225 ANP Een kassierster die zich in een Nederlandse vestiging van de drogisterijketen had ingesmeerd met crème uit een gratis testverpakking, is door Kruidvat de laan uitgestuurd.

Het incident deed zich in oktober vorig jaar voor in een filiaal in Rotterdam. De manager had gezien hoe de 19-jarige medewerkster haar armen had ingesmeerd met een crème.

Beelden van de bewakingscamera brachten aan het licht dat de jonge vrouw een gratis tester van Nivea had gepakt die normaal aan klanten werd gegeven indien ze minimaal 10 euro besteedden.

Het vergrijp was voor het management voldoende om de kassierster op staande voet te ontslaan. Daarop stapte de vrouw naar de rechtbank maar die oordeelde nu dat het ontslag terecht is. De vrouw gaat in hoger beroep.