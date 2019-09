Kroop Etienne (21) in afvalcontainer die uren later is geledigd door vuilniswagen? Student al week vermist mvdb

06 september 2019

18u07

Bron: La Dépêche du Midi - France 3 - AFP 0 Een onrustwekkende verdwijning houdt de Zuid-Franse stad Toulouse in de ban. Student Etienne Mary (21) verdween een week geleden na een nachtje uitgaan. Hij legde zich allicht te slapen in een afvalcontainer die enkele uren later door de vuilnisophaaldienst is geledigd. De inhoud is vervolgens naar de gemeentelijke afvalverbrandingsinstallatie gebracht.

Mary verdween in de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 augustus na een uitgaansnacht in het centrum van de stad. Aan de hand van getuigenissen van zijn vrienden en bewakingscamerabeelden heeft de politie zijn vermoedelijke traject in kaart gebracht. De jonge twintiger had die nacht volgens lokale media flink wat glazen op. Hij stapte met zijn gezelschap tot aan het Place du Capitole waar hij omstreeks 3 uur ‘s nachts afscheid van hen nam. Bewakingscamera’s registreerden hoe de jonge man tot aan de Rue Matabiu, zo’n 300 meter verder, wandelde.

De flink vermoeide student zette zich volgens de krant La Dépêche du Midi op het trottoir en zou door voorbijgangers zijn gewekt. Een camera in de straat zou vervolgens hebben gefilmd hoe Mary enige tijd later in een afvalcontainer kroop. Alles wijst erop dat de student nog in de container lag, toen afvalophalers deze in de vroege ochtend kwamen ledigen, waarna de inhoud zoals voorzien naar de afvalverbrandingsinstallatie is gebracht. Geen enkele vuilnisophaler merkte iets ongewoons op, schrijft La Dépêche du Midi nog.

Volgens France 3 is de bewuste container onderzocht op DNA-sporen. Een niet nader genoemde politiebron verklaarde aan persagentschap AFP dat speurders ook onderzoek deden bij de verbrandingsoven.

Het parket van Toulouse is karig met commentaar. “Het onderzoek wordt actief voortgezet in de context van wat juridisch gezien nog steeds een zorgwekkende verdwijning is”, luidt het. Voor familie en vrienden blijft het bang afwachten.

De zaak is geen alleenstaand geval. Het gebeurt vaker dat daklozen ‘s winters in een container kruipen om zich te beschermen tegen de koude. Anderhalf jaar geleden bleek dit ei zo na fataal voor een dakloze in de Engelse stad Kent. Vuilnisophalers konden hem tijdig in de laadruimte opmerken.

