Kroongetuige weigert mee te werken aan megaproces tegen Nederlandse topcrimineel Holleeder

06 februari 2018

14u46

Edgar Van Lent weigert naar de rechtbank in Amsterdam te komen om te getuigen in het huidige proces tegen Willem Holleeder. Gisteren startte het proces tegen de Nederlandse topcrimineel. De komende tijd zal in de streng beveiligde 'bunker' een lange lijst met aanklachten behandeld worden: onderwereldmoorden, verschillende moordpogingen en het lidmaatschap van een criminele organisatie.

De Nijmeegse broers Edgar en Pieter Van Lent gelden als kroongetuigen in de liquidatiezaak John Mieremet. Deze Amsterdamse crimineel werd in 2005 in Thailand doodgeschoten. In opdracht van Holleeder, zo stelt justitie nu.

Een van de broers, Edgar Van Lent, weigert echter mee te werken als kroongetuige in het proces tegen Willem Holleeder. "Ik ga niet", zegt Van Lent. "Niet zolang politie en het Openbaar Ministerie de bedreigingen aan het adres van mij en mijn broer Pieter negeren." De broers Van Lent zeggen ernstig te worden bedreigd door een 62-jarige man uit Groesbeek, die in juli 2017 werd opgepakt met drugs en wapens. De zestiger beweert dat hij de drugs en wapens in opdracht van de Van Lents vervoerde en dat hij de broers als politie-informant bespiedde. Volgens de broers worden ze door de man bedreigd, maar zou de politie niets willen ondernemen.

Bekend in drugswereld

Edgar en Pieter Van Lent, geen onbekenden in het drugsmilieu, hebben in het verleden belastende verklaringen afgelegd. Het OM wil deze verklaringen nu gebruiken tegen Holleeder. In ruil voor hun verklaringen kregen de broers destijds forse strafvermindering.

In Nederland zijn opgeroepen getuigen verplicht om bij de rechter te verschijnen. Wie verstek laat gaan, loopt risico door de politie te worden opgehaald. "Dat zien we dan wel weer", aldus Edgar van Lent. Zijn broer Pieter is nog niet opgeroepen.